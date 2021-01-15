Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! "Sabır..."

Son dakika haberi: 'den flaş paylaşım! "Sabır..."

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin 1 numaralı gündemi haline gelen için günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katabilmek adına her yolu denediği yıldız oyuncunun transferinde büyük yol kat edilirken, 32 yaşındaki oyuncudan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 13:19
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! "Sabır..."

'de 5 Ocak tarihinde başlayan transfer sezonu sonrası kulüpler transfer girişimlerini hızlandırmış durumda.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! "Sabır..."

Transfer tescil döneminin en çok konuşulan ismi ise şüphesiz - flörtü olurken, transfere dair günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! "Sabır..."

Transferde büyük yol kat eden sarı-lacivertlilerde cephesinden gelecek haberler beklenirken, ekibinin teknik patronu maçı sonrası kendisine yöneltilen sorusu sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! "Sabır..."

Arteta açıklamasında "Mesut ile ilgili görüşmeler sürüyor. Görüşmeleri yapıyor ama şu anda elle tutulur bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! "Sabır..."

Transferde resmi açıklamanın gelmemesi ile süren temaslar olarak gösterilirken, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! "Sabır..."

Yıldız oyuncu Özil İslam alemi için kutsal sayılan '' günü nedeniyle yaptığı paylaşıma "İman iki yarıdan oluşur; yarısı sabırdır ve yarısı şükürdür" notunu düştü.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! "Sabır..."

Özil'in paylaşımındaki 'sabır' vurgusu dikkat çekerken, bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! "Sabır..."

Paylaşımın altında birçok taraftar Özil'e sevgisini belirten mesajlar paylaşırken, yıldız oyuncuyu bir an önce sarı-lacivertli formayla görmeyi istediğini yazdı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! "Sabır..."

İşte o paylaşım...

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