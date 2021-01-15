Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım! "Sabır..."

Süper Lig'de 5 Ocak tarihinde başlayan transfer sezonu sonrası kulüpler transfer girişimlerini hızlandırmış durumda.
Transfer tescil döneminin en çok konuşulan ismi ise şüphesiz Fenerbahçe-Mesut Özil flörtü olurken, transfere dair günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.
Transferde büyük yol kat eden sarı-lacivertlilerde Arsenal cephesinden gelecek haberler beklenirken, Londra ekibinin teknik patronu Mikel Arteta Crystal Palace maçı sonrası kendisine yöneltilen Mesut Özil sorusu sonrası açıklamalarda bulunmuştu.