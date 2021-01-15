Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Burak Kapacak ile anlaştı!

Son dakika: ile anlaştı!

Son dakika transfer haberleri | 'de son haftalarda yakalaığı çıkışla zirveye tutunan ve 'nda da adını çeyrek finale yazdıran 'de gözler transfere çevrildi. , gibi isimlerle imza aşamasına gelen , bir transferi daha bitirmek üzere. Sarı-lacivertliler 'un genç yeteneği ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 20:23 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 20:45
Son dakika: Fenerbahçe Burak Kapacak ile anlaştı!

'de son haftalarda yakalaığı çıkışla zirveye tutunan ve 'nda da adını çeyrek finale yazdıran 'de gözler transfere çevrildi. , gibi isimlerle imza aşamasına gelen , bir transferi daha bitirmek üzere. Sarı-lacivertliler 'un genç yeteneği ile anlaşmaya vardı.

'un haberine göre Fenerbahçe, Burak Kapacak için Bursaspor'a resmi teklif yaptı. Kapacak, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Kulüpler resmi görüşmelere başladı.

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