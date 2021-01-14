Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan mini rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Erol Bulut'tan mini rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Fenerbahçe kupada Kasımpaşa’yı ağırlıyor. ATV’den naklen yayınlanacak maçı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, zorlu maçta mini bir rotasyon yapmayı planlıyor. İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 22:53 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Erol Bulut'tan mini rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Fenerbahçe, son 16 turunda bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı ATV naklen ekranlara getirecek. Kanarya kupada bu sezon 4. turda 'u (4-0), 5. turda 'u (1-0) elerken, Kasımpaşa ise Anagold 24Erzincan (3-0) ve 'u (5-0) saf dışı bıraktı.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Lemos, Serdar, Caner, Ozan, , , , Ferdi, Samatta

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Eren, , Sadiku, Yasin, , , Yusuf, Thelin


MİNİ ROTASYON
Erol Bulut, Kasımpaşa karşısında rotasyona gidecek. Ligde son dönemde fazla şans bulamayan Samatta, , Ferdi, Serdar gibi isimlerin bu akşam 11'de olmaları bekleniyor. Sakatlıkları süren , Novak, Tolga, ve Gökhan ise yine yok. Sosa ile Novak'ın ligdeki Ankaragücü maçına yetişecekleri öğrenildi.

GÖKHAN KATILMADI
Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Sosa, Perotti, Novak ve Tolga salonda çalışırken, antrenmanda yer almadı. Valencia ve yeniden lisans çıkarılan ise takımla birlikte çalıştılar.

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