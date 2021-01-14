Erol Bulut'tan mini rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı ATV naklen ekranlara getirecek. Kanarya kupada bu sezon 4. turda Sivas Belediyespor'u (4-0), 5. turda Karacabey Belediyespor'u (1-0) elerken, Kasımpaşa ise Anagold 24Erzincan (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.



FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Lemos, Serdar, Caner, Ozan, Mert Hakan, Sinan Gümüş, Valencia, Ferdi, Samatta



Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Eren, Aytaç, Sadiku, Yasin, Varga, Hodzic, Yusuf, Thelin





MİNİ ROTASYON

Erol Bulut, Kasımpaşa karşısında rotasyona gidecek. Ligde son dönemde fazla şans bulamayan Samatta, Cisse, Ferdi, Serdar gibi isimlerin bu akşam 11'de olmaları bekleniyor. Sakatlıkları süren Perotti, Novak, Tolga, Sosa ve Gökhan ise yine yok. Sosa ile Novak'ın ligdeki Ankaragücü maçına yetişecekleri öğrenildi.



GÖKHAN KATILMADI

Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Sosa, Perotti, Novak ve Tolga salonda çalışırken, Gökhan Gönül antrenmanda yer almadı. Valencia ve yeniden lisans çıkarılan İsmail Yüksek ise takımla birlikte çalıştılar.