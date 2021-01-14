Emre Belözoğlu: Mesut çok yakın

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu transfer gündemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli takımı takip eden muhabirlerle sohbet toplantısı yapan Belözoğlu, taraftarın merakle beklediği Mesut Özil'in son durumu hakkında, "Mesut, Fenerbahçe'ye her zamankinden daha yakın. Kendisiyle ve menajeriyle bir görüşmemiz oldu. Bizim olduğumuz dönemde böyle bir oyuncuya sahip olunmasından memnuniyet duyarım" dedi.



STOPERE TAKVİYE

Mesut Özil'in Arsenal ile yollarını ayırmasını beklediklerini kaydeden Emre, "Kulübüyle görüşme süreci bittikten sonra biz kendi aramızda görüşmeleri yapacağız. F.Bahçe'nin dengesini bozacak rakamsal anlamda oyuncuların maaşlarını etkileyebilecek rakamlar olamaz, bizim öyle bir gücümüz yok" diye konuştu. Belözoğlu, stopere de transfer yapacaklarını belirtirken, "Lemos'un iyi maçları olduğunu düşünüyorum. Bir değerlendirme yapıyoruz. Ben oyuncunun kumaşına hala inanıyorum" dedi.



DORUKHAN'DA DURMAMIZ GEREKEN YERİ BİLİRİZ

Dorukhan ile (Toköz) ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Beşiktaş iyi ilişkilerimizin olduğu bir kulüp. Nerede durmamız, nerede hareket etmemiz gerektiğini iyi bilen bir camiayız. Kimse bize ne yapmamız gerektiğini öğretemez."



OZAN TUFAN İÇİN TEKLİF GELMEDİ

Ozan Tufan'ın çok iyi bir kalbi var, temiz bir çocuk. Fenerbahçe'de misyonunu tamamladı mı tamamlamadı mı onu değerlendirmek lazım. Ozan Tufan'la alakalı bize ulaşan resmi bir teklif yok."



ÖMER FARUK BİZİ ÜZDÜ

Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içindeyim. Ona hiç yapılmamış şekilde 5 yıllık projeyle gittik. Üzüldüğüm nokta şu; yarın bir gün, Fenerbahçe tarihinde en genç kaptan olarak Ömer Faruk yazacak. Verdiğimiz değerin karşılığını bulamadık."



PEROTTI'DE FESİH MESAJI

Perotti'nin dizinde bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat olursa oturup kendisiyle ve menajeriyle bir karar alacağız. Bu durumda 3 ile 8 ay sahalardan uzak kalacak. Dirar'ın durumunu da devre arasında karara bağlayacağız."



SOSA FAYDALI OLACAK

Sosa'nın Galatasaray maçından önce ayak parmağı kırıldı. O şekilde 4-5 maç oynadı. Bir aydır kasığında ağrılar var. Ağrılarına rağmen idmana çıkmak istiyor. Sosa bu takıma faydalı olacak. Hayal kırıklığı algısından rahatsızım."