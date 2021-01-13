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'nin için yaptığı transfer teklifi belli oldu! ...

'de son dakika transfer haberi... Sarı laciverliler ara transfer döneminde bir stoper kadrosuna dahil etmek isterken, rotasını 'ye çevirmişti. Sarı lacivertli kulübün Sportif Direktörü 'nun, Deli için yaptığı teklif belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 02:18 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 02:25
Fenerbahçe'nin Simon Deli için yaptığı transfer teklifi belli oldu! Emre Belözoğlu...

'de stoper transferi için hareketlilik devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Simon Deli için yaptığı transfer teklifi belli oldu! Emre Belözoğlu...

Sarı-Lacivertli kurmayların Brugge'de forma giyen Fildişili stoper için Belçika kulübüne 2.5 milyon Euro teklif ettiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin Simon Deli için yaptığı transfer teklifi belli oldu! Emre Belözoğlu...

Brugge'ün istediği rakamın ise 4 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Simon Deli için yaptığı transfer teklifi belli oldu! Emre Belözoğlu...

Brugge'ün Deli'yi Slavia Prag'dan transfer ederken ödediği rakamın ise Sarı-Lacivertli kulübün teklif ettiği 2.5 milyon Euro olduğu da öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Simon Deli için yaptığı transfer teklifi belli oldu! Emre Belözoğlu...

Sportif Direktörü 'nun hem Brugge hem de oyuncunun menajeri ile görüşmeleri devam ediyor. (Takvim)

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