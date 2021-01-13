Fenerbahçe'nin Simon Deli için yaptığı transfer teklifi belli oldu! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de stoper transferi için hareketlilik devam ediyor.

Sarı-Lacivertli kurmayların Brugge'de forma giyen Fildişili stoper Simon Deli için Belçika kulübüne 2.5 milyon Euro teklif ettiği bildirildi.

Brugge'ün istediği rakamın ise 4 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Brugge'ün Deli'yi Slavia Prag'dan transfer ederken ödediği rakamın ise Sarı-Lacivertli kulübün teklif ettiği 2.5 milyon Euro olduğu da öğrenildi.