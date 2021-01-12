Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Tümer Metin'den Mesut Özil açıklaması! "Dakika dakika..."

Son dakika (FB) haberi: 'den açıklaması! "Dakika dakika..."

Son dakika (FB) haberi: Ara transfer dönemine az bir süre kala sarı lacivertlilerde flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... 'nın 'u 3-0 mağlup ettiği maçı yorumlayan spor yorumcusu , transfer gündemini bir hayli meşgul eden ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Metin'in tüm sözleri:

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 10:06
Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Tümer Metin'den Mesut Özil açıklaması! "Dakika dakika..."

, Erzurum'da başka bir oyunu tercih ediyorsa, genlerine uymayan bir oyunu oynuyorsa, taraftarın çok da memnun olmadığı bir oyunu Erol Hoca tercih edebiliyorsa hocalar maç maç oyun seçmek zorundalar. Sergen Hoca bunu bugüne kadar çok iyi yaptı.

Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Tümer Metin'den Mesut Özil açıklaması! "Dakika dakika..."

ERZURUM'A TOPU BIRAKABİLİR MİSİN?

Maçın öncesinde muhtemelen maçın zor geçeceğine dair bir kanaat oluştu herkeste. Erol Hoca nasıl bir oyun tercih edecek diye düşündüm. Alanya maçında iyi bir analiz yapmıştı, topu bırakmıştı. Erzurum'a topu bırakabilir misiniz?

Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Tümer Metin'den Mesut Özil açıklaması! "Dakika dakika..."

ALANYA MAÇININ OYUNUNA DÖNDÜ

İlk gole kadar çok ritmini bulmayan bir izledik. Geçen hafta 10 numarada Pelkas'ı muhteşem işler yapar izledikten sonra kenarda başlamış olması, yine biraz Alanyaspor maçının oyunuyla başlayacağı kafamda oluşmuştu. Oyun da Alanya maçının oyununa döndü.

Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Tümer Metin'den Mesut Özil açıklaması! "Dakika dakika..."

HER HAFTA BU OYUNU OYNAMAZ

her hafta bu oyunu oynamaz. Maç maç oyun dediğimiz şey de bu. Erol Hoca iki haftadır doğru oyunu tercih ediyor. 2. golden sonra maç koptu zaten. Fenerbahçe 2-0'dan sonra da yine topu bıraktı, kazandıklarıyla hücuma kalktı.

Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Tümer Metin'den Mesut Özil açıklaması! "Dakika dakika..."

TAKDİRE ŞAYAN

Sinan'ın, Pelkas'ın, Mert Hakan'ın oyun içinde şevkle kaldığını gördük. Erol Hoca'nın iki haftadır maç üzerinden taktiklerini takdire şayan karşılıyorum. Bu sene biraz farklı bir lig uygulanıyor.

Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Tümer Metin'den Mesut Özil açıklaması! "Dakika dakika..."

ÖZİL, DAKİKA DAKİKA KONUM VERİYOR

, dakika dakika konum veriyor. Önce Sultanahmet, sonra Osmanlı motifleriyle dolu odada Türk kahvesi...

Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Tümer Metin'den Mesut Özil açıklaması! "Dakika dakika..."

KREMAYI PELKAS YAPIYOR

Ceza alanı içindeki çoğunluk için pozitif tarafı. Pastanın kremasını Pelkas yapıyor. Biraz Mert Hakan'ın gerisine düşen top, Mert Hakan'a rahat bir vuruş sağladı. Ekstra işler, ekstra pas son derece önemli. Pelkas bunları yapmaya devam eder.

Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Tümer Metin'den Mesut Özil açıklaması! "Dakika dakika..."

NEFİS PLASE

Sinan'ın 2. golde pas tercihi son derece doğru. Kıvamı çok iyi. Pelkas kontrolden sonra soğukkanlılığı ve bitirici vuruşu başka bir şey. Nefis plase.

Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Tümer Metin'den Mesut Özil açıklaması! "Dakika dakika..."

GİTME DİYEMEZSİN

3. golde yaklaşık 6 oyuncu var ceza sahasında. Sinan'ı bağlasan gitme diyemezsin, Pelkas'a gitme diyemezsin, Thiam orada, Mert Hakan zaten giriyor.

Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Tümer Metin'den Mesut Özil açıklaması! "Dakika dakika..."

METE KALKAVAN DOĞRU BİR KARAR VERDİ

Mete Kalkavan doğru bir karar verdi. Sahanın patronu hakemler diyoruz. Kalkavan'ın gördüğü çok net pozisyon 'un elle oynama pozisyonu.

Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Tümer Metin'den Mesut Özil açıklaması! "Dakika dakika..."

118 HAFTADA UYUM SÜRECİ DİYE BİR ŞEY KALMAZ

Hafta 18 oldu. 5-6 hafta da hazırlık dönemi var. Bütün takımların süreçleri aynı. Herkes kovidden etkilendi. Ben hala oyun sisteminin oturmadığı takımlar duyuyorum. 18 haftada uyum süreci diye bir şey kalmaz.

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