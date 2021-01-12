Ali Koç: Mesut'a daha yakınız

Mesut Özil'den daha öncelikli konular var. UÇK'nın verdiği bir kararı öğrendik. Bu Türk futbolunda bir milattır. Transfer yaparken kurallar vardır. Yıllardır belli takımlar, bir takım bu konulara önem vermiyordu. Futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum, gözümüz üstünüzde. Nasıl bir karar vereceksiniz, yumuşatacak mısınız, oyuncu oynasın diye haftaya mı bırakacaksınız... Bakalım ne karar vereceksiniz, bu futbolda bir suçtur ve üstüne gidilmelidir.



HALA BİR RÜYA

Mesut hala bir rüya. Fenerbahçe'den bir tek kişi açıklama yapmamıştır. Mesut ile Arsenal'in arasında konular var. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Biten bir şey yok. Bitebilir de bitmeyebilir de. Bitmiş gibi haberlerin çıkması bizim de elimizi zayıflatıyor. Hocamızın istediği transferler ortada. Bize verilen liste var. Kulüp adı ve oyuncu adı veremem. İmzalar atılınca konuşuruz. İmzalara atılana kadar haberler çıkıyor ama biz sadece imzalar atıldıktan sonra konuşuruz.



Başkan Ali Koç, yayıncı kuruluşa da büyük tepki gösterdi. İşte Ali Koç'un yayıncı kuruluş ile ilgili sözleri: Yayıncı kuruluşla ilgili konuşmak istiyorum, inşallah yayınlarla. Sezon başından beri yayıncı kuruluş ile Fenerbahçe arasında bazı sıkıntılar, görüş ayrılıkları oldu. Dün oynanan ve bizimle alakası olmayan maçta tezahürat efektiyle ilgili şanssızlık oldu. Özür açıklamasını samimi bulmadık. Son derece ciddiyetsiz, saygısız bir yaklaşım. Sezon başından beri sıkıntılar yaşıyoruz. Kurumun en üst düzeyleriyle konuştuk ve yaşananları örnek örnek anlattık. Bu sorunların giderilmesini rica ettik ve kamuoyu gündemine taşımadık. Muhattap olduğumuz kurumda kimin çalışacağı haddimize değil ve bizi ilgilendirmez. En üst düzeyin bu işten sorumlu olduğunu düşünmüyorum. Kendi sorunları kendileri hallederler. Bu sorunlar giderilene gider yayıncı kuruluşla ilişkilerimiz sıkıntı içerisinde olacak. Taraftarlarımız bize de tepkililer. Yayıncı kuruluşa bunun düzelmesi için imkan verdik ama düzeleceğine daha da ileri gitti.



Mesut transferiyle ilgili "Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu" diyen başkan yayıncı kuruluşa da salladı. "Bizimle ilgili sorunlar giderilene kadar yayıncı kuruluşla ilişkilerimiz sıkıntılı olacak" ifadesini kullandı.





Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bana gelen bir talep yok. Başakşehir, Visca ve İrfan Can'ı satmayı düşünürse ilgilenebiliriz. Ancak benim ekibimden gelen bir talep yok. Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Konuşacağım başka şeyler var. Geldik, kazandık ve dönüyoruz. Maçla ilgili daha fazla şey konuşmak istemiyorum.



