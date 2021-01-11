Fenerbahçeli yıldızdan Erol Bulut'a şok tepki! İşte o görüntü

Süper Lig 'in 18. haftasında Fenerbahçe , ligde zor günler geçiren Erzurumspor ile deplasmanda karşılaştı.

Sarı-lacivertli takımda son 2 lig maçında 2 gol ve 1 asistle oynayan Sinan Gümüş , Erzurumspor deplasmanında 63. dakikada gerçekleşen oyuncu değişikliği sırasında tabelada kendi numarasını görünce karara sinirlendi.

Sahadan çıkarken bu karar tepki gösteren Sinan Gümüş daha sonra teknik direktör Erol Bulut ile kısa süre konuştu.

