Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldızdan Erol Bulut'a şok tepki! İşte o görüntü

Fenerbahçeli yıldızdan 'a şok tepki! İşte o görüntü

Son dakika haberleri | 'in 18. haftasının kapanış gününde , deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler ilk yarının sonu ve ikinci yarının başlarında bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Mücadelede Fenerbahçeli yıldızın oyundan çıkarken 'a yaptığı hareket dikkat çekti. İşte o görüntü ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:27
Fenerbahçeli yıldızdan Erol Bulut'a şok tepki! İşte o görüntü

'in 18. haftasında , ligde zor günler geçiren ile deplasmanda karşılaştı.

Fenerbahçeli yıldızdan Erol Bulut'a şok tepki! İşte o görüntü

Sarı-lacivertliler sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılırken goller , ve 'ten geldi.

Fenerbahçeli yıldızdan Erol Bulut'a şok tepki! İşte o görüntü

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan çıkan , teknik direktör 'un kararına tepki gösterdi.

Fenerbahçeli yıldızdan Erol Bulut'a şok tepki! İşte o görüntü

Sarı-lacivertli takımda son 2 lig maçında 2 gol ve 1 asistle oynayan , deplasmanında 63. dakikada gerçekleşen oyuncu değişikliği sırasında tabelada kendi numarasını görünce karara sinirlendi.

Fenerbahçeli yıldızdan Erol Bulut'a şok tepki! İşte o görüntü

Sahadan çıkarken bu karar tepki gösteren daha sonra teknik direktör ile kısa süre konuştu.

Fenerbahçeli yıldızdan Erol Bulut'a şok tepki! İşte o görüntü

Teknik Direktörü , 'e bu kararın nedenini anlatırken, sarı-lacivertli futbolcu daha sonra yedek kulübesine oturdu.

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