BB Erzurumspor - Fenerbahçe MAÇI CANLI

Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün öne çıkan mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligin formda takımlarından olan Fenerbahçe, zirve yarışında yara almamak ev sahibi ekip Erzurumspor ise son sıralardan kurtulmak için mutlak 3 puan parolasıyla sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Leo Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah, Gomes

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Caner, Luiz Gustavo, Ozan, Sinan, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Fenerbahçe mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ise fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...