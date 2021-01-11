Haberler Fenerbahçe BB Erzurumspor - Fenerbahçe MAÇI CANLI

BB - Fenerbahçe MAÇI CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertli takımın bu karşılaşma öncesi 32 puanı bulunurken ev sahibi ekibin ise 13 puanı mevcut. İki takımda mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 15:57
BB Erzurumspor - Fenerbahçe MAÇI CANLI

Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün öne çıkan mücadelesinde Büyükşehir Belediye sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligin formda takımlarından olan Fenerbahçe, zirve yarışında yara almamak ev sahibi ekip Erzurumspor ise son sıralardan kurtulmak için mutlak 3 puan parolasıyla sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Leo Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah, Gomes

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Caner, Luiz Gustavo, Ozan, Sinan, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan 'un Fenerbahçe mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ise fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

SON DAKİKA