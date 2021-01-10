Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir müjde daha... Sokratis imzaya kaldı!

Son dakika transfer haberi: 'ye bir müjde daha... Sokratis imzaya kaldı!

Son dakika transfer haberi: 'ye transferinin ardından bir müjdeli haber de Sokratis'ten geldi. 'le ayrılık için görüşmelerini sürdüren Yunan stoperin sarı-lacivertlilerle prensipte anlaştığı ve 3 yıllık imza atacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 00:34 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 01:58
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir müjde daha... Sokratis imzaya kaldı!

'de gözler 'in transferine çevrildi ancak yönetim, en çok sorun yaşanan bölge olan stopere takviye yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir müjde daha... Sokratis imzaya kaldı!

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin, 'den Sokratis Papastathopoulos'u kadrosuna katacağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir müjde daha... Sokratis imzaya kaldı!

Sabah'ta yer alan habere göre; ekibiyle bağını koparmak için görüşen Sokratis'in ile anlaştığı ve üç yıllık mukaveleye imza atacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir müjde daha... Sokratis imzaya kaldı!

SOKRATIS KİMDİR?
Kariyerinde , ve gibi takımlar olan Sokratis Papastathopoulos, 2018- 19'da formasını giymeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir müjde daha... Sokratis imzaya kaldı!

İlk iki sezonunda ekibinin değişmezleri arasında yer alırken bu sezon sadece ve takımlarında birer kez oynadı. Sokratis, 'yla da 78 maça çıktı.

SON DAKİKA