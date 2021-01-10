Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir müjde daha... Sokratis imzaya kaldı!

Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'in transferine çevrildi ancak yönetim, en çok sorun yaşanan bölge olan stopere takviye yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin, Arsenal'den Sokratis Papastathopoulos'u kadrosuna katacağı öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Mesut gibi Premier Ligi ekibiyle bağını koparmak için görüşen Sokratis'in Fenerbahçe ile anlaştığı ve üç yıllık mukaveleye imza atacağı belirtildi.

SOKRATIS KİMDİR?

Kariyerinde Milan, Werder Bremen ve Borussia Dortmund gibi takımlar olan Sokratis Papastathopoulos, 2018- 19'da Arsenal formasını giymeye başladı.