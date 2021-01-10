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Son dakika transfer haberi: 'den atağı! Atilla Szalai kimdir?

Son dakika transfer haberi... 'de transfer döneminin açılmasıyla girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda. Mesut Özil ismiyle taraftarını heyecanlandıran sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde bulunan bir ismi de gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 12:22 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 12:45
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Attila Szalai atağı! Atilla Szalai kimdir?

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen 'de hareketlilik sürüyor. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.

'un haberine göre; Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen ve Adı Sokratis ve Simon Deli gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'de forma giyen 22 yaşındaki stoper 'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Szalai'nin transferi için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

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