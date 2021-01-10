Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Attila Szalai atağı! Atilla Szalai kimdir?

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.

A Spor'un haberine göre; Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen ve Adı Sokratis ve Simon Deli gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'de forma giyen 22 yaşındaki stoper Attila Szalai'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Szalai'nin transferi için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.