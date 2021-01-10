Haberler Fenerbahçe Gustavo’ya izin yok

Gustavo’ya izin yok

'nun transfer listesine aldığı 'nun gidişine ise sıcak bakılmıyor. Brezilyalı yıldız orta sahada takımın defansif yükünü sırtlıyor. Yerinin doldurulmasının kolay olmayacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 23:26 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Gustavo’ya izin yok

'nun transfer listesine aldığı 'nun gidişine ise sıcak bakılmıyor. Brezilyalı yıldız orta sahada takımın defansif yükünü sırtlıyor. Yerinin doldurulmasının kolay olmayacağı belirtiliyor. Hem hem yönetim kendisinden çok memnun. Bu nedenle Gustavo büyük olasılıkla sezonu 'de tamamlayacak.

TOP AVCILARI
Orta sahada takımın dinamoları olan Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'ın farkı istatistiklerde de yansıdı. Gustavo, Süper Lig'de geride kalan 17 haftada rakip sahada en fazla top kazanan (69 kez) oyuncu olurken, Ozan da 52 top kazanma ile Karagümrük'ten Biglia ile 3.'lüğü paylaştı.

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