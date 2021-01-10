Fenerbahçeli oyuncuyla ilgili flaş iddia! La Liga'ya gitmek istiyor

Süper Lig'de son haftaların formda takımlarından Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini de hayli hareketli geçiriyor.

Sarı-lacivertli takım Mesut Özil, Sokratis ve Simon Deli gibi isimlerle ilgilenirken bir yandan da ayrılığı muhtemel olan oyuncularına kulüp arıyor.

Bu futbolculardan biri de Maurico Lemos... Takvim'in haberine göre son haftalarda gözden düşen Uruguaylı defans oyuncusu için kulüp aranıyor.

Tecrübeli stoperin hedefinin ise La Liga'ya geri dönmek olduğu ifade edildi.

Lemos'u, Fortuna Sittard'ın da kiralık olarak kadrosuna katmak istediği biliniyordu.