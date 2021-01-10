Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli oyuncuyla ilgili flaş iddia! La Liga'ya gitmek istiyor

Fenerbahçeli oyuncuyla ilgili flaş iddia! 'ya gitmek istiyor

Son dakika transfer haberleri... 'in formda ekiplerinden Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-lacivertli takımdan ayrılması gündeme gelen isimle ilgili ise flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 10:29
Fenerbahçeli oyuncuyla ilgili flaş iddia! La Liga'ya gitmek istiyor

'de son haftaların formda takımlarından , ocak ayı transfer dönemini de hayli hareketli geçiriyor.

Fenerbahçeli oyuncuyla ilgili flaş iddia! La Liga'ya gitmek istiyor

Sarı-lacivertli takım Mesut Özil, Sokratis ve Simon Deli gibi isimlerle ilgilenirken bir yandan da ayrılığı muhtemel olan oyuncularına kulüp arıyor.

Fenerbahçeli oyuncuyla ilgili flaş iddia! La Liga'ya gitmek istiyor

Bu futbolculardan biri de Maurico Lemos... Takvim'in haberine göre son haftalarda gözden düşen Uruguaylı defans oyuncusu için kulüp aranıyor.

Fenerbahçeli oyuncuyla ilgili flaş iddia! La Liga'ya gitmek istiyor

Tecrübeli stoperin hedefinin ise 'ya geri dönmek olduğu ifade edildi.

Fenerbahçeli oyuncuyla ilgili flaş iddia! La Liga'ya gitmek istiyor

Lemos'u, Fortuna Sittard'ın da kiralık olarak kadrosuna katmak istediği biliniyordu.

Fenerbahçeli oyuncuyla ilgili flaş iddia! La Liga'ya gitmek istiyor

Sezon başında 'nin Las Palmas'tan 1.5 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

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