Fenerbahçe'den liderlik planı! En büyük koz...

3'te 3 yapan ve zirveye her geçen gün biraz daha yaklaşan Fenerbahçe, ligin ilk yarısını lider bitirmeyi hedefliyor. Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler'de teknik direktör Erol Bulut, liderlik için ise en çok fikstür avantajına güveniyor. İlk yarının kalan 4 haftasında sırasıyla BB. Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Kayserispor ile karşılaşacak olan Fener, bu maçlardan 12 puan çıkarmayı hedefliyor. 3 maçlık serisini önümüzdeki 4 haftayı da fire vermeden geçerek seriyi 7 maça çıkarmak isteyen Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut, Beşiktaş'ı devre sonuna kadar geçerek zirveye çıkacaklarına inanıyor.