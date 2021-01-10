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'den liderlik planı! En büyük koz...

’nin hocası , . Erzurumspor, , ve maçlarından 12 puan çıkarmayı hedefliyor. Bulut, 4'te 4 yaptıkları takdirde devreyi lider bitireceklerine inanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 00:45 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 01:37
Fenerbahçe'den liderlik planı! En büyük koz...

3'te 3 yapan ve zirveye her geçen gün biraz daha yaklaşan , ligin ilk yarısını lider bitirmeyi hedefliyor. Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler'de teknik direktör , liderlik için ise en çok fikstür avantajına güveniyor. İlk yarının kalan 4 haftasında sırasıyla . Erzurumspor, , ve ile karşılaşacak olan , bu maçlardan 12 puan çıkarmayı hedefliyor. 3 maçlık serisini önümüzdeki 4 haftayı da fire vermeden geçerek seriyi 7 maça çıkarmak isteyen Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut, 'ı devre sonuna kadar geçerek zirveye çıkacaklarına inanıyor.

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