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'den flaş karar! 3 ayrılık 1 fesih

Son dakika transfer haberleri | 'in 18. haftasında ile karşılaşacak olan 'de transfer çalışmaları da sürüyor. Ligde son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız için gün sayıyor. Kanarya'da Mesut'un gelişi bazı ayrılıklara da yol açacak. Fenerbahçe bu doğrultuda 4 oyuncusunu gözden çıkardı. İşte o isimle ve yeni adresleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 18:42
Fenerbahçe'den flaş karar! 3 ayrılık 1 fesih

'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sezon başında 18 yeni oyuncu transfer eden ve takımı adeta baştan kuran sarı-lacivertliler ara transfer döneminde de hareketli günler geçiriyor.

Fenerbahçe'den flaş karar! 3 ayrılık 1 fesih

Son günlerde kamuoyunu bir hayli meşgul eden transferinde son noktaya gelindi ve yılın imzasında son pürüzler için görüşmeler hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe'den flaş karar! 3 ayrılık 1 fesih

Bu transferin maliyetini düşünerek takımda bazı oyuncularla yollarını ayırma kararı alan yönetimi, 'tan gelen rapor doğrultusunda gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Fenerbahçe'den flaş karar! 3 ayrılık 1 fesih

Sezon başında , , , gibi isimlerle yollarını ayıran Sarı Lacivertli ekip, ilk olarak aylar önce göndermek istediği oyunculardan olan hakkında son kararını verdi.

Fenerbahçe'den flaş karar! 3 ayrılık 1 fesih

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

, ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi yapacak. Fenerbahçe, Dirar'ın 1 milyon 750 bin euroluk maaşından kurtulacak.

Fenerbahçe'den flaş karar! 3 ayrılık 1 fesih

Ayrıca ile 'den 'in de ilgilendiği belirtilirken; , , Suudi Arabistan'dan da teklif alan oyuncu kararını kısa sürede verecek.

Fenerbahçe'den flaş karar! 3 ayrılık 1 fesih

Dirar'ın sözleşmesinin feshedilmesi ya da 'e gönderilmesi fikri camiada sabitleşirken, transferinin mali külfetini hafifletmek isteyen Sarı Lacivertliler sezon başında transfer edilen ancak bekleneni veremeyen oyuncular için de gelen teklifleri değerlendiriyor.

Fenerbahçe'den flaş karar! 3 ayrılık 1 fesih

LEMOS'A İSPANYA'DAN TALİP VAR

Transfer için düşünülen Sokratis'in Genoa'yı tercih etme ihtimalinin yükselmesi sonrası farklı stoperlere yönelen Kanarya, Lemos'la yollarını ayıracak. Uruguaylı stoperle, ilgileniyor.

Fenerbahçe'den flaş karar! 3 ayrılık 1 fesih

KEMAL ADEMİ KAYSERİSPOR YOLUNDA

Lemos'un yanı sıra sezon başında transfer edilen için de ekiplerinden Kayserispor'un oyuncuyu kiralamak için ile temasa geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den flaş karar! 3 ayrılık 1 fesih

PAPISS CISSE'YE KARAGÜMRÜK TALİP

Sezonun flaş ekiplerinden olan Fatih Karagümrük ise transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Son olarak hücum bölgesine tecrübeli oyuncu Fabio Borini'yi transfer eden İstanbul ekibi, 'nin gözden çıkardığı Papiss Cisse'yi de kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. (Milliyet)

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