Fenerbahçe'den flaş karar! 3 ayrılık 1 fesih

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sezon başında 18 yeni oyuncu transfer eden ve takımı adeta baştan kuran sarı-lacivertliler ara transfer döneminde de hareketli günler geçiriyor.

Son günlerde kamuoyunu bir hayli meşgul eden Mesut Özil transferinde son noktaya gelindi ve yılın imzasında son pürüzler için görüşmeler hız kesmeden devam ediyor.

Bu transferin maliyetini düşünerek takımda bazı oyuncularla yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut'tan gelen rapor doğrultusunda gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Sezon başında Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Zanka, Frey gibi isimlerle yollarını ayıran Sarı Lacivertli ekip, ilk olarak aylar önce göndermek istediği oyunculardan olan Nabil Dirar hakkında son kararını verdi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR



Fenerbahçe, Nabil Dirar ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi yapacak. Fenerbahçe, Dirar'ın 1 milyon 750 bin euroluk maaşından kurtulacak.

Ayrıca Nabil Dirar ile Türkiye'den Başakşehir'in de ilgilendiği belirtilirken; Belçika, Katar, Suudi Arabistan'dan da teklif alan oyuncu kararını kısa sürede verecek.

Dirar'ın sözleşmesinin feshedilmesi ya da Başakşehir'e gönderilmesi fikri camiada sabitleşirken, Mesut Özil transferinin mali külfetini hafifletmek isteyen Sarı Lacivertliler sezon başında transfer edilen ancak bekleneni veremeyen oyuncular için de gelen teklifleri değerlendiriyor.

LEMOS'A İSPANYA'DAN TALİP VAR



Transfer için düşünülen Sokratis'in Genoa'yı tercih etme ihtimalinin yükselmesi sonrası farklı stoperlere yönelen Kanarya, Lemos'la yollarını ayıracak. Uruguaylı stoperle, Celta Vigo ilgileniyor.

KEMAL ADEMİ KAYSERİSPOR YOLUNDA



Lemos'un yanı sıra sezon başında transfer edilen Kemal Ademi için de Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un oyuncuyu kiralamak için Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.