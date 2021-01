Fenerbahçe'de Mesut Özil rüzgarı! Kanarya bu transferden karlı çıkacak

Fenerbahçe, Mesut Özil'i bekliyor... Tecrübeli oyuncu, menajeri ile birlikte Arsenal'le sözleşme fesih görüşmelerini sürdürüyor. Kalan 6 aylık kontratı karşılığında 8 milyon euro alacağı bulunan yıldız, İngiliz ekibiyle anlaşması halinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile 3.5 yıllık mukavele imzalayacak. Ada kaynakları masadaki en güçlü seçeneğin Mesut'un 6 aylık maaşının bir kısmını Arsenal'in bir kısmını ise sarı-lacivertli takımın karşılaması olduğunu belirtti. Pazarlıkların belirleyici olacağı aktarıldı.



FENERBAHÇE KARLI ÇIKACAK

Mesut'un transferi daha resmileşmeden Fenerbahçe'ye heyecan ve bereket getirdi. Avrupa basını ve özellikle İngiliz medyası yaklaşık 3 gündür Fenerbahçe haberleri ile dolup taşıyor. Şimdiden büyük reklam yapan yönetim, sponsorluklarla bunu paraya çevirmeyi planlıyor. Ayrıca forma satışından da yüklü bir gelir bekleniyor. Taraftarlar şimdiden satışa sunulacak Mesut Özil formalarını almak için sabırsızlanıyor. Planların tutması halinde Mesut'un yüksek maliyeti bir yana Fenerbahçe kar bile yapabilir.



EMRE BELÖZOĞLU TAKİBE BAŞLADI

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yanı sıra yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı ve Fenerbahçe Futbol A Takımı iletişim sorumlusu Alper Yemenciler, Instagram hesaplarından Mesut Özil'i takip etmeye başladı.



'COME TO F.BAHÇE' PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Mesut, et lokantaları ile dünyaca ünlenen Nusret'in "Come to Fenerbahçe" paylaşımını beğenerek taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı.