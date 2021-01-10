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'de hedef seriyi 4'lemek

son 3 maçtaki sistemden memnun. Savunmaya önem veren kontrollü futbol önünde de sürecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 23:29 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de hedef seriyi 4'lemek

Süper Lig'de üst üste aldığı 3 galibiyetle ikinci sıraya yükselen 'de son haftalarda oynanan 'defansif futbol' eleştiri konusuydu. Ancak sistemini değiştirmeyi düşünmüyor. Sarı-lacivertliler, maçında yüzde 70'in üstünde topu rakibe bırakarak dikkat çekmişti. Maç sonu 'ın, "Ben bizle daha kafa kafaya oynamalarını beklerdim" sözlerine "Skora baksın" yanıtını veren Erol Bulut'un pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı karşısında da aynı anlayışla sahaya çıkacağı belirtiliyor. Topa sahip olmaktan çok etkili+sonuç alan hücum yapmak ve kaleyi gole kapatmak ilk öncelik olacak. 90 dakika içinde skora göre taktik değişikliğe ise gidilebilecek.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra'da yapılan antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Takım bugün son provayı yapıp, uçakla 'a hareket edecek. Kafile yarınki karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.

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