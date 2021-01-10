Haberler Fenerbahçe Erol Bulut sistemini buldu! '15 saniyede gol' modeli

sistemini buldu! '15 saniyede gol' modeli

Son dakika haberleri... Son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve takibini sürdüren Fenerbahçe son lig maçında zorlu rakibi 'u sahasında 2-1 mağlup etmeyi başararak kritik bir virajı kayıpsız dönmüştü. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu alınan bu galibiyetten memnun olurken, sürekli değişen sistemi de kafasında oturtmaya başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 11:01
Erol Bulut sistemini buldu! '15 saniyede gol' modeli

, Süper Lig'de kritik galibiyetiyle önemli bir virajı kayıpsız geçti. Teknik direktör , sahaya sürdüğü sistem ve formasyonla en çok konuşulan isim oldu. Ancak genç teknik adam Fenerbahçe döneminde belki de en keyif aldığı galibiyeti yaşadı.

Erol Bulut sistemini buldu! '15 saniyede gol' modeli

90 dakika sonunda topa sahip olmada , yüzde 71'e 29 önde olsa da istediği alan taraf oldu. Takımın maçın ilk anından beri Bulut'un istediklerini yapması ve yapmaya gayret etmesi herkesi çok sevindirdi.

Erol Bulut sistemini buldu! '15 saniyede gol' modeli

Özellikle atılan ikinci gol 'un yüzünü güldürdü. Teknik adamlık kariyerinde herkesin 'gegenpressing' yani hızlı presle topu kapıp direkt oyuna sonuca gitme görüşünü benimseyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımda böyle bir golü ilk defa kaydetti.

Erol Bulut sistemini buldu! '15 saniyede gol' modeli

15 SANİYEDE GOL
Benzer örnekler Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında olsa da en bariz örnek 'a karşı oldu. 69. dakikadaki gol öncesi rakip orta sahadan çıkarken araya giren Pelkas'ın kapmasıyla başlayan atakta direkt 7 pas ve 15 saniyede gole gidildi. Pelkas kaptı Mert Hakan, Ozan, Valencia, Ozan, Thiam, Ozan paslaştı ve ardından Ozan'ın asistinde Pelkas golü buldu. Kısacası atak Pelkas'la başladı Pelkas'la bitti, Ozan Tufan istenildiği gibi atağı yönlendiren isimdi.

Erol Bulut sistemini buldu! '15 saniyede gol' modeli

TEKNİK HEYET PELKAS'TAN MEMNUN
Sarı-lacivertli takımda hem takım arkadaşları hem de teknik heyetten Dimitris Pelkas'tan çok memnun. Geldiği andan itibaren hemen takıma giren ve adapte olan Pelkas, özellikle son haftalarda artan performansıyla göze çarpıyor.

Erol Bulut sistemini buldu! '15 saniyede gol' modeli

ALKIŞLAR PELKAS'A
İlk dönemde sol kanada sıkışan 26 yaşındaki yıldız, son 3 maçta orta sahanın merkezine yani kendi yerine geçti. Pelkas, oyun kurucu bölgesinde önce Kasımpaşa maçında 2 gole katkı verdi, ardından 'a karşı şık bir vuruşla ağları havalandırdı. Şu anda 3 gol 4 asistle oynayan Yunan futbolcu, 11 maçta 7 gole direkt etki etti. (Milliyet)

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