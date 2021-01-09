Haberler Fenerbahçe Kaleyi kapattı 3’te 3 yaptı

Kaleyi kapattı 3’te 3 yaptı

'de üst üste 3 galibiyetle ikinci sıraya yükselen 'de sergilenen defansif futbola eleştiriler var. Ancak rakamlar 'u haklı çıkarıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:32 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Kaleyi kapattı 3’te 3 yaptı

Süper Lig'de üst üste 3 galibiyetle ikinci sıraya yükselen 'de sergilenen defansif futbola eleştiriler var. Ancak rakamlar 'u haklı çıkarıyor. İlk 13 maçta 19 gol yiyen sarı-lacivertliler, son 3 maçta kalesinde sadece 2 gol görürken 9 puanı cebine koydu. Bulut'un savunma güvenliğine öncelik vermeyi sürdürmesi bekleniyor.

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Sarı-lacivertliler ara vermeden BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı. Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan simler rejenerasyon çalışması ile yetinirken diğer futbolcular pas çalışması ve dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

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