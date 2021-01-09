Kaleyi kapattı 3’te 3 yaptı

Süper Lig'de üst üste 3 galibiyetle ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'de sergilenen defansif futbola eleştiriler var. Ancak rakamlar Erol Bulut'u haklı çıkarıyor. İlk 13 maçta 19 gol yiyen sarı-lacivertliler, son 3 maçta kalesinde sadece 2 gol görürken 9 puanı cebine koydu. Bulut'un savunma güvenliğine öncelik vermeyi sürdürmesi bekleniyor.



DURMAK YOK

Sarı-lacivertliler ara vermeden BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı. Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan simler rejenerasyon çalışması ile yetinirken diğer futbolcular pas çalışması ve dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.