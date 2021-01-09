Fenerbahçe'de stopere 3 aday!

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Süper Lig ekiplerinden birisi de Fenerbahçe oldu. Başkan Ali Koç, Kasımpaşa maçı sonrasında "Savunmaya takviye yapmamız iyi olabilir" ifadesini kullanmıştı.

Sarı-Lacivertli kurmaylar da Mesut Özil transferinin gölgesinde stoper için temaslarını yoğunlaştırmış durumda.

A PLANI: SOKRATIS Sportif direktör Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde hem Sokratis hem de menajeriyle görüşmüş ve büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Arsenal ile görüşmeler ise devam ediyor.

Arsenal'in sözleşmesi haziranda sona erecek olan Sokratis için az da olsa bonservis ücreti talep ettiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe ise bonservis ödenmesine pek sıcak bakmamıştı. Eli fazla güçlü olmayan Arsenal'in bonservis ücretinden vazgeçmesi bekleniyor.

B PLANI: CAULKER Erol Bulut, Alanyaspor'dan eski öğrencisi olan Steven Caulker'ı çok istiyor. Fenerbahçe, Sokratis'i transfer edememesi halinde Alanyaspor'dan Steven Caulker'i renklerine bağlayacak.

İngiliz stoper ile prensip olarak söz kesildiği, Alanyaspor'un da 6 aylık sözleşmesi kalan Caulker için sorun çıkarmaması bekleniyor.