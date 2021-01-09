Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de stopere 3 aday!

'de stopere 3 aday!

Son dakika transfer haberleri | Yeni yıla hızlı bir giriş yapan ve 'nın ardından 'u da mağlup eden , zirveye tutundu. Transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, gözünü takviyesine çevirdi. bu bölge için listedeki isimleri üçe indirdi. İşte o adaylar ve transferin son durumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 18:56
Fenerbahçe'de stopere 3 aday!

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gözlerin çevrildiği ekiplerinden birisi de oldu. Başkan , maçı sonrasında "Savunmaya takviye yapmamız iyi olabilir" ifadesini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de stopere 3 aday!

Sarı-Lacivertli kurmaylar da transferinin gölgesinde için temaslarını yoğunlaştırmış durumda.

Fenerbahçe'de stopere 3 aday!

A PLANI: SOKRATIS

Sportif direktör geçtiğimiz günlerde hem Sokratis hem de menajeriyle görüşmüş ve büyük oranda anlaşma sağlamıştı. ile görüşmeler ise devam ediyor.

Fenerbahçe'de stopere 3 aday!

'in sözleşmesi haziranda sona erecek olan Sokratis için az da olsa bonservis ücreti talep ettiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de stopere 3 aday!

ise bonservis ödenmesine pek sıcak bakmamıştı. Eli fazla güçlü olmayan 'in bonservis ücretinden vazgeçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de stopere 3 aday!

B PLANI: CAULKER

, 'dan eski öğrencisi olan 'ı çok istiyor. , Sokratis'i transfer edememesi halinde Alanyaspor'dan Steven Caulker'i renklerine bağlayacak.

Fenerbahçe'de stopere 3 aday!

İngiliz ile prensip olarak söz kesildiği, 'un da 6 aylık sözleşmesi kalan Caulker için sorun çıkarmaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de stopere 3 aday!

C PLANI: JUAN JESUS

, gözden çıkardığı 'u bonservissiz vermeye hazır. ise en son çare olarak Juan Jesus'u yedek planda tutuyor.

SON DAKİKA