Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan taktik değişikliği! İşte yeni sistem...

'tan taktik değişikliği! İşte yeni sistem...

Son dakika haberleri... Sezon başında yapılan transferler sonrası derin rotasyonlu bi kadroya sahip olan Fenerbahçe'de teknik direktör , ideal 11'i oluşturmaması nedeniyle zaman zaman eleştiri oklarının hedefi oluyor. Bulut, ideal formatını oturtmak için uğraş verirken yeni taktikler geliştiriyor. İşte sarı-lacivertlilerin yeni sistemi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 09:39
Erol Bulut'tan taktik değişikliği! İşte yeni sistem...

'de artık öncelik sonuç olacak. bir yandan ideal oyun formatını oturtup bir yandan da skor almaya çalışıyordu.

Erol Bulut'tan taktik değişikliği! İşte yeni sistem...

Ancak bu ikisini birden yapmanın sıkıntıları söz konusuydu. Bu nedenle teknik heyet artık daha kısa vadeli düşünüp sonuca ve üç puana yönelik taktikler geliştiriyor.

Erol Bulut'tan taktik değişikliği! İşte yeni sistem...

Bunun son örneği 2-1 kazanılan Alanyaspor maçında yaşandı. Teknik direktör , son 3 lig maçında farkını ortaya koydu.

Erol Bulut'tan taktik değişikliği! İşte yeni sistem...

Rakiplerini şaşırttı
Genç hoca bu maçlar öncesinde kadro tercihleri ve hamleleriyle eleştirilmişti. Bulut, son 3 maçta aldığı kararlarla rakiplerini şaşırttı.

Erol Bulut'tan taktik değişikliği! İşte yeni sistem...

İlk olarak Başakşehir maçında çift forvetli sistem ile sahada yer aldı. Kasımpaşa maçında Pelkas'ı artık kanat yerine merkezde oynattı.

Erol Bulut'tan taktik değişikliği! İşte yeni sistem...

Son olarak Alanyaspor'a topu bırakarak fırsatları kovaladı ve enerjisini 90 dakikaya yaydı.

Erol Bulut'tan taktik değişikliği! İşte yeni sistem...

Benzer bir taktik anlayışı BB Erzurum deplasmanında da olacak. (Milliyet)

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