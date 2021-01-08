Son dakika: Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.