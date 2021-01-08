Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

Son dakika: 'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

'in 18. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'de hazırlıklar tam gaz sürüyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan , , , , ve 'nin son durumlarıyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 15:32
Son dakika: Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

, 'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Büyükşehir Belediye ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Son dakika: Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da başladı.

Son dakika: Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Son dakika: Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Son dakika: Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU

takımla çalışmalara başlarken; , , , ve 'nin tedavilerine devam edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

, Büyükşehir Belediye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 9 Ocak Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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