Sinan Gümüş'ten altın gol!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sinan Gümüş, öyle bir gol attı ki resmen gözlerin pasını sildi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 12. dakikada ceza sahası dışı sol çarprazından müthiş bir şut çıkardı; meşin yuvarlak da uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu. Fenerbahçe bu golle öne geçerken, Sinan da 9. maçına çıktığı sarı-lacivertli forma ile gol siftahını yapmış oldu. Sinan, gol harici mücadelesiyle de beğeni topladı. Usta krampon, hem hücum hem savunmaya destek verdi.



SIRADA ERZURUMSPOR VAR

61. dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, yerini Mert Hakan'a bırakırken alkışlandı. Sinan karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada gol attığı için ekstra mutluluk duyduğunu söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, "Zor bir maçı kazanıp yarışa devam etmek iddiamızı ortaya koymak için çok önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz. Kendi adıma da golüm için ekstra sevinç yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Sinan ayrıca, "Bu mücadele artık geride kaldı. Yarından (bugün) itiraren Erzurum maçını düşüneceğiz" dedi.



FERDİ DİREĞE TAKILDI

Dakikalar 75'i gösterirken Valencia'nın yerine oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, etkili bir performans gösterdi. Genç futbolcu hatta bir pozisyonda direğe takılarak gol şansını kaçırdı. Ferdi, zorlu galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.



MAME THIAM OFSAYTA TAKILDI

MAÇTA 2 gol atan Thiam ofsayta takıldı. 18'de bariz ofsayta hareketlenen 28 yaşındaki forvet, 60. dakikada ise sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu ağlara gönderdi ancak öncesinde yine ofsayt bayrağı kalktı.