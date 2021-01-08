Pelkas şov sürüyor

Yunan yıldız, Alanyaspor’u da boş geçmedi. Başarılı isim ligde oynadığı son 3 maçta 4 gole katkı sağlayarak çıkışta rol oynadı
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:45Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Dimitri Pelkas şov devam ediyor. Sezon başında Yunanistan'ın PAOK takımından transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, Aytemiz Alanyaspor filelerini de havalandırdı. İkinci yarıda Ozan Tufan'ın pasında topu plaseyle köşeye bırakan Yunan yıldız, Süper Lig'de gol sayısını 3'e çıkardı. Dört de asisti bulunan Pelkas, ligde forma giydiği son 3 karşılaşmada 2 gol+2 asist ile 4 gole katkı sağlayarak Fenerbahçe'nin yükselişinde önemli rol oynadı. (Gaziantep FK 1 gol / Kasımpaşa 2 asist / Aytemiz Alanyaspor 1 gol). Pelkas, "Kardeşimin ve babamın doğum günü. Galibiyeti onlara armağan ediyorum. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Burada çok mutluyum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum." diye konuştu.