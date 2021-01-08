Haberler Fenerbahçe Pelkas şov sürüyor

Pelkas şov sürüyor

Yunan yıldız, ’u da boş geçmedi. Başarılı isim ligde oynadığı son 3 maçta 4 gole katkı sağlayarak çıkışta rol oynadı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:45 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
Pelkas şov sürüyor
'de şov devam ediyor. Sezon başında 'ın takımından transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, filelerini de havalandırdı. İkinci yarıda 'ın pasında topu plaseyle köşeye bırakan Yunan yıldız, 'de gol sayısını 3'e çıkardı. Dört de asisti bulunan Pelkas, ligde forma giydiği son 3 karşılaşmada 2 gol+2 asist ile 4 gole katkı sağlayarak Fenerbahçe'nin yükselişinde önemli rol oynadı. ( 1 gol / 2 asist / Aytemiz 1 gol). Pelkas, "Kardeşimin ve babamın doğum günü. Galibiyeti onlara armağan ediyorum. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Burada çok mutluyum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum." diye konuştu.
SON DAKİKA