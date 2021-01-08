Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'in menajerinden kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe...

'in menajerinden kafa karıştıran açıklama! ...

'nin 3.5 yıllık anlaşma sağladığı Türk asıllı Alman futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 'den de tekliflerin olduğu tecrübeli futbolcu ile ilgili menajerinden açıklama geldi. Mesut Özil'in menajeri flaş açıklamalarda bulundu. İşte son gelişmeler ve Söğüt'ün açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 16:22 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 16:23
Mesut Özil'in menajerinden kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe...

ile transferi için anlaştığı iddia edilen dünyaca ünlü futbolcu 'i menajeri , yıldız oyuncuyu Amerika'ya transfer etmek istiyor.

Mesut Özil'in menajerinden kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe...

'nin bir süredir ilgilendiği ve transferi için anlaşıldığı iddia edilen dünyaca ünlü futbolcu için menajer pürüzü ortaya çıktı.

Mesut Özil'in menajerinden kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe...

Yıldız futbolcuya Amerika MLS takımlarından DC United'ın ciddi şekilde talip olduğu ve menajer 'ün de bu takımla görüşmeler yaptığı belirtildi.

Mesut Özil'in menajerinden kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe...

Mesut'un DC United ile sözleşme imzalaması durumunda yüklü bir miktar menajerlik ücreti ve Özil'in kendi giyim firması olan M10'un buradaki pazar payından gelir elde edecek olan 'ün bu sebeplerden dolayı oyuncunun 'ye transferine sıcak bakmadığı, başka takımlarla da görüşüldüğü iddiasında bulunuldu.

Mesut Özil'in menajerinden kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe...

"HERHANGİ BİR KULÜPLE ANLAŞMADIK"

'in menajeri , konu ile ilgili ESPN'e yaptığı açıklamada, "Mesut'un sözleşmesinin bitmesine 6 ay var. Şu an herhangi bir kulüple anlaşmadık.

Mesut Özil'in menajerinden kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe...

Mesut'un önceliği takımda kalmak ama şimdi ayrılmak isterse önce Arsenal ile anlaşmalıyız. Çeşitli opsiyonlarımız var ve bunları değerlendiriyoruz.

Mesut Özil'in menajerinden kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe...

Önümüzdeki 10 gün içerisinde süreç daha da netleşir" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in menajerinden kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe...

, İngiliz ekibi Arsenal'den haftalık 350 bin pound kazandığından dolayı birçok takım kendisini transfer edemezken, DC United'ın ise buna yakın bir ücreti ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Mesut Özil'in menajerinden kafa karıştıran açıklama! Fenerbahçe...

cephesinden alınan bilgilere göre ise sarı-lacivertli ekip oyuncuya yıllık 3 milyon Euro maaş ödeyecek.

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