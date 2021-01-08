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‘Mesut artık özgür’

Teknik Direktörü Arteta, “Mesut artık diğer kulüplerle pazarlık yapmakta özgür” diye konuştu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 00:38 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
‘Mesut artık özgür’
Çubuklu giymek için gün sayan için Teknik Direktörü 'dan açıklama geldi. İşte genç hocanın yıldız futbolcuyla ilgili sözleri: "Arsenal, Mesut Özil'in geleceğine dahil olan tüm taraflar için en iyi ve doğru çözümü sağlamak için çok çalıştı. Açıkçası ne olacağını bilmiyorum. Ama artık diğer kulüplerle pazarlık yapmakta özgür. Yakın gelecekte kendisi için en iyi durumun ne olduğuna karar vereceğiz. Elbette oyuncu ve menajeriyle herkes için en iyi çözümü bulmaya çalışacağız."
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