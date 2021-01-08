‘Mesut artık özgür’

Çubuklu giymek için gün sayan Mesut Özil için Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'dan açıklama geldi. İşte genç hocanın yıldız futbolcuyla ilgili sözleri: "Arsenal, Mesut Özil'in geleceğine dahil olan tüm taraflar için en iyi ve doğru çözümü sağlamak için çok çalıştı. Açıkçası ne olacağını bilmiyorum. Ama artık diğer kulüplerle pazarlık yapmakta özgür. Yakın gelecekte kendisi için en iyi durumun ne olduğuna karar vereceğiz. Elbette oyuncu ve menajeriyle herkes için en iyi çözümü bulmaya çalışacağız."