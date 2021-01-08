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"Galibiyeti hak ettik"

Erol , farklı kazanabilecekleri bir mücadele oynadıklarını dile getirdi; “3 puanı hak eden kazandı. Böyle devam edeceğiz” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:52 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
"Galibiyeti hak ettik"

Teknik Direktörü Erol , hak ederek 3 puanı kazandıklarını söyledi. Sarı- lacivertli çalıştırıcı, "Çok daha farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Önemli fırsatları değerlendiremeyince son dakikalarda biraz sıkıntı çektik" ifadelerini kullandı. Oyuncularını kutlayan Bulut, "Gol vuruşları üzerine biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Böylelikle kolay maçları zora sokmayız. Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler, da iyiydi ama 3 puanı hak eden taraf bizdik" şeklinde konuştu. Bulut son olarak "Önemli bir virajı kayıpsız aşmanın sevincini yaşıyoruz. Artık bu maç bitti ve şimdi başka bir zorlu maç bizi bekliyor. sınavına da en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

BULUT ESKİ TAKIMINA KARŞI
Erol Bulut, eski takımına karşı maça çıktı. Genç teknik adam, ile başladığı kariyerinde Fenerbahçe'den önce Alanyaspor'u çalıştırmıştı. Bulut, maç öncesi eski öğrencileri ile hasret giderdi.

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