"Galibiyeti hak ettik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, hak ederek 3 puanı kazandıklarını söyledi. Sarı- lacivertli çalıştırıcı, "Çok daha farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Önemli fırsatları değerlendiremeyince son dakikalarda biraz sıkıntı çektik" ifadelerini kullandı. Oyuncularını kutlayan Bulut, "Gol vuruşları üzerine biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Böylelikle kolay maçları zora sokmayız. Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler, Alanyaspor da iyiydi ama 3 puanı hak eden taraf bizdik" şeklinde konuştu. Bulut son olarak "Önemli bir virajı kayıpsız aşmanın sevincini yaşıyoruz. Artık bu maç bitti ve şimdi başka bir zorlu maç bizi bekliyor. Erzurumspor sınavına da en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.



BULUT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Erol Bulut, eski takımına karşı maça çıktı. Genç teknik adam, Yeni Malatyaspor ile başladığı kariyerinde Fenerbahçe'den önce Alanyaspor'u çalıştırmıştı. Bulut, maç öncesi eski öğrencileri ile hasret giderdi.