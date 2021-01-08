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'de sürpriz Perotti gelişmesi! Maaşı...

Sezon başında İtalya Serie A kulübü Roma'dan 'ye transfer olan , oynadığı futbolla başarılı olmasına karşın yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahadan uzak kalmıştı. Çizme basınında yer alan iddiaya göre Perotti için yeni bir gelişme yaşandı ve bu gelişme, Roma'yı üzecek türden. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 15:22
Fenerbahçe'de sürpriz Perotti gelişmesi! Maaşı...

, sezon başında Roma'dan Perotti'yi kadrosuna dahil etmiş ve Arjantinli futbolcu sarı lacivertlilere sakat bir şekilde imza atmıştı.

Kulüp idarecileri Perotti'nin sözleşmesinin maç başına olduğunu ifade ederken, maaşının da buna göre verileceğini aktarmıştı.

İTALYANLAR DUYURDU
Fenerbahçe - Perotti arasındaki sözleşmede '15 maç oynarsa yıllık maaşını alır' ibaresi İtalyan basını tarafından duyurulurken, konu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Buna göre Perotti'nin ilerleyen haftalarda Fenerbahçe formasıyla şan bulamaması halinda 2.5 milyon euroluk yıllık net maaşının İtalyan kulübü tarafından ödenmek zorunda kalınacağı aktarıldı.

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