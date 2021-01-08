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Fener kasırgası!

Sarı-lacivertliler, güçlü rakibini ve Pelkas’ın golleriyle yıkıp üst üste 3. galibiyetini elde etti. ’ya Babacar’ın penaltısı yetmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:42 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
Fener kasırgası!

'de , 'u 'de 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, puanını da 32'ye yükselterek ikinci sıraya yükseldi. , maçında olduğu gibi savunma güvenliğini ön plana alan kontrollü bir oyunu tercih etti. 'ün 12. dakikada attığı şık golle öne geçen ardından topu 'a bırakarak, kontrataklarla gol aradı.

ALANYA BASTIRDI AMA!
KONUK ekip fırsatları kullanamazken, Fenerbahçe ikinci yarıda Pelkas'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Sarı-lacivertli takım, ile bir de penaltı atışından yararlanamadı. Kalan bölümde Alanyaspor, Babacar'ın penaltı golüyle farkı bire indirdi ancak kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. Kanarya, 18. haftada pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak. 30 puanda kalan Alanyaspor ise aynı gün Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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