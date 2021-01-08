Fener kasırgası!

Süper Lig'de Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, puanını da 32'ye yükselterek ikinci sıraya yükseldi. Erol Bulut, Kasımpaşa maçında olduğu gibi savunma güvenliğini ön plana alan kontrollü bir oyunu tercih etti. Sinan Gümüş'ün 12. dakikada attığı şık golle öne geçen Kanarya ardından topu Alanyaspor'a bırakarak, kontrataklarla gol aradı.

ALANYA BASTIRDI AMA!

KONUK ekip fırsatları kullanamazken, Fenerbahçe ikinci yarıda Pelkas'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Sarı-lacivertli takım, Valencia ile bir de penaltı atışından yararlanamadı. Kalan bölümde Alanyaspor, Babacar'ın penaltı golüyle farkı bire indirdi ancak kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. Kanarya, 18. haftada pazartesi günü deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. 30 puanda kalan Alanyaspor ise aynı gün Kasımpaşa'yı konuk edecek.