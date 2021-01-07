Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil açıklaması!

Son dakika: Teknik Direktörü 'tan flaş açıklaması!

Son dakika haberi: Teknik Direktörü , maçının ardından yaptığı açıklamada transferiyle ilgili flaş ifadeler kullandı. Bulut, "Transfer döneminde herkes kendisini güçlendirmek istiyor. Bizim de düşüncemiz var. Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor. Diğer isimler de o da önümüzdeki günlerde netlik kazanır." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 21:34 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 21:42
Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil açıklaması!

Teknik Direktörü , 2-1 kazandıkları maçının ardından ve diğer transfer çalışmaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANIR"
Yayıncı kuruluşa konuşan Bulut, "Transfer döneminde herkes kendisini güçlendirmek istiyor. Bizim de düşüncemiz var. Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor. Diğer isimler de o da önümüzdeki günlerde netlik kazanır." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin teknik patronu, galibiyetiyle ilgili ise şöyle konuştu:

"Maksimum puan aldığımız için 3 maçtan memnunuz. ikinci yarısında iyiye gidişatı göstermiştik. Onun devamı geldi. Eski takımıma karşı galip gelmek mutluluk verici. O takım oynadı. Bu sene üzerine koyarak gidiyor, onları tebrik ediyorum. Futbolcular birbirine alışmış. Biz 3 puan aldığımız için mutluyuz. Doğru yolda devam ediyoruz. Bugünkü oyunu seyredenler, rakibe yüzde 70 topu verdi diyecekler. Bizim isteğimiz buydu.

"RAKİBİMİZ 2 GÜN FAZLA DİNLENDİ"
Rakibimiz 2 gün daha fazla dinlendi. Biraz daha önde basalım dedik ama 1-0'ı korumak istediler. İkinci yarı daha çok istediğimiz oyun ortaya çıktı. yakaladığımız net pozisyonları daha iyi değerlendirmeliyiz. Çok fazla pozisyon kaçırıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlar daha iyi gerçekleşecek."

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