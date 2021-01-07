Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan fikstür sitemi! "Rakibimiz bizden daha uzun hazırlandı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, TFF'ye fikstür siteminde bulundu. Alanyaspor'un kendilerinden daha fazla dinlendiğini vurgulayan Bulut, "Bu maça 2 günde hazırlandık, rakibimiz bizden daha fazla hazırlanma süresi buldu" dedi.

Fenerbahçe, bundan önceki son maçını 4 Ocak'ta Kasımpaşa ile oynarken, Alanyaspor ise 2 Ocak'ta Başakşehir'le karşılaşmıştı.

Öte yandan Erol Bulut, maçla ilgili ise, "Alanyaspor, üstüne koyarak gidiyor. Çoğunlukla geçen seneden kalan bir takımları var. Bugün dikkatli olmamız gerekiyor, hücum opsiyonları yeterince olan bir takım. Kasımpaşa maçında bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.