Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan fikstür sitemi! "Rakibimiz bizden daha uzun hazırlandı"

Son dakika: Teknik Direktörü 'tan fikstür sitemi! "Rakibimiz bizden daha uzun hazırlandı"

Son dakika haberi: Teknik Direktörü , maçı öncesi yaptığı açıklamada, TFF'ye fikstür siteminde bulundu. Alanyaspor'un kendilerinden daha fazla dinlendiğini vurgulayan Bulut, "Bu maça 2 günde hazırlandık, rakibimiz bizden daha fazla hazırlanma süresi buldu" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 18:27 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 18:37
Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan fikstür sitemi! "Rakibimiz bizden daha uzun hazırlandı"

Teknik Direktörü , maçı öncesi yaptığı açıklamada, TFF'ye fikstür siteminde bulundu. Alanyaspor'un kendilerinden daha fazla dinlendiğini vurgulayan Bulut, "Bu maça 2 günde hazırlandık, rakibimiz bizden daha fazla hazırlanma süresi buldu" dedi.

Fenerbahçe, bundan önceki son maçını 4 Ocak'ta ile oynarken, Alanyaspor ise 2 Ocak'ta 'le karşılaşmıştı.

Öte yandan Erol Bulut, maçla ilgili ise, "Alanyaspor, üstüne koyarak gidiyor. Çoğunlukla geçen seneden kalan bir takımları var. Bugün dikkatli olmamız gerekiyor, hücum opsiyonları yeterince olan bir takım. Kasımpaşa maçında bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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