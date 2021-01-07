Kadıköy'de kritik maç! İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçında muhtemel 11'ler

Süper Lig'de üst üste iki galibiyetle yeniden yükselişe geçen Fenerbahçe bu akşam Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler. Sarı-lacivertliler kazanıp seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Filip Novak ile çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti kadroda yok. Alanyaspor'da ise kaleci Ufuk dışında eksik bulunmuyor. Fenerbahçe resmi sitesinden, "Milyonlarca taraftarımızın inancı ve desteğiyle kazanılacak maçlar var! Tek odak, tek hedef; Saldır Fener!" mesajı paylaştı.



FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Luiz Gustavo, Sadık (Caner) Ozan, Mert Hakan, Sinan, Pelkas, Valencia, Thiam (Samatta)

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro





2 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda deplasmandaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



NOSTALJİK BİR 90 DAKİKA

Sezon başında Alanyaspor'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin başına geçen Erol Bulut ile Cisse bu akşam eski takımlarına karşı mücadele edecek. Ozan Tufan da Alanya'da kendisini tekrar kanıtlayıp Fenerbahçe'ye dönmüştü. Alanya'da ise Salih Uçan eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak.

CANER VE AZİZ'DE KARAR BULUT'UN

Yeni tip corona virüsü testi negatife dönen ve takımla antrenmanlara başlayan Caner Erkin ile çalışmalarını salonda sürdüren Serdar Aziz'in durumları maç saatinde belli olacak. Her iki oyuncu da son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek.

TERS GELİYOR

Alanyaspor, Fenerbahçe'ye son dönemde ters geliyor. Sarılacivertliler rakibiyle ligde oynadığı son 3 maçın 2'sini kaybederken diğer karşılaşma berabere bitti. 8 maçlık genel rekabette ise Fenerbahçe galibiyet sayısında 4-2, gollerde 15-9 üstün.