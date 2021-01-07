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'ye transferde kötü haber! Resmi açıklama geldi

Son dakika transfer haberleri | Ara transfer dönemine haberleriyle başlayan 'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Takıma bir golcü, ve transferi daha yaopması beklenen sarı-lacivertlilere bir isimden kötü haber geldi. İşte yıldız ismin kulübünden yapılan o açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 18:23
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Resmi açıklama geldi

Üst Yöneticisi (CEO) , kulübün yıldız isimleri , ve için çıkan haberler üzerine flaş bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Resmi açıklama geldi

Eröğüt, basında oyuncularıyla ilgili transfer haberleri yer aldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Resmi açıklama geldi

"Gazetelere baktığımızda her gün farklı bir futbolcumuzun rakiplerimize transfer olduğunu görüyoruz. Transfer döneminde çıkan buna benzer haberlere çok şaşırmıyoruz ancak şunu belirtmek isterim ki adı geçen futbolcularımıza yurt içinden hiçbir kulübün resmi teklifi olmamıştır.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Resmi açıklama geldi

, geçen sezonun şampiyonu ve kurulduğu günden beri 'da ülkemizi temsil eden yegane takımdır. Bu istikrarı elbette çok değerli futbolcularımız sayesinde sağladık.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Resmi açıklama geldi

Her biri bizler için çok kıymetli ve değerli. Medyada konuşulan teklifler gerçeği yansıtmıyor. Satmayı planladığımız herhangi bir futbolcumuz bulunmamaktadır."

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Resmi açıklama geldi

"TRANSFER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!"

'deki durumlarıyla ilgili olarak , "Bizim için çok yorucu bir sezon oluyor. Sezon başından bu yana üç günde bir maç oynuyoruz. Bu nedenle şu ana dek hedeflediğimiz noktadan uzak kaldığımızı düşünüyorum ancak lig uzun bir maraton." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Resmi açıklama geldi

Fikstür sıkışıklığı nedeniyle haftada iki maç oynamaya başladıklarını dile getiren Eröğüt, "'u yenerek kötü gidişatımızı sona erdirdik.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Resmi açıklama geldi

Önümüzde 24 maç haftası daha var. Galibiyet serisi yakalarsak, yeniden zirve yarışına ortak olacağımızı düşünüyorum. Bildiğiniz gibi şampiyonlukta önemli payı olan futbolcularımız ve 'den de sakatlıkları nedeniyle uzun bir süre daha faydalanamayacağız.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Resmi açıklama geldi

Bu nedenle takımımıza katkı sağlayacak futbolcuları aramıza katmak için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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