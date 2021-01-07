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-Alanyaspor maçında çekilen çizgisi tartışma yarattı!

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı. Karşılaşmada çekilen çizgisi ise tartışma yarattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 21:31
Fenerbahçe-Alanyaspor maçında çekilen VAR çizgisi tartışma yarattı!

Süper Lig'in 17. haftasında evinde Alanyaspor'u 2-1'le geçti. Mücadelenin 18. dakikasında çekilen çizgisi tartışma yarattı.

Mücadelenin 18. dakikasında , savunma arkasına sarkan 'ı kaçırmak istedi ancak ofsayt bayrağı kalktı. Ardından VAR odasından gelen görüntüde çekilen ofsayt çizgisinin yamuk olması, sosyal medyada tartışmaların çıkmasına da neden oldu.

EROL BULUT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından ofsayt pozisyonlarındaki çizgilere tepki göstermişti.

Bulut, sayılmayan golleriyle ilgili, "Ofsayt çizgisini kimin çektiğini, kimler tarafından çekildiğini gerçekten merak ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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