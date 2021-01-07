Fenerbahçe-Alanyaspor maçında çekilen VAR çizgisi tartışma yarattı!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 2-1'le geçti. Mücadelenin 18. dakikasında çekilen VAR çizgisi tartışma yarattı.

Mücadelenin 18. dakikasında Sinan, savunma arkasına sarkan Thiam'ı kaçırmak istedi ancak ofsayt bayrağı kalktı. Ardından VAR odasından gelen görüntüde çekilen ofsayt çizgisinin yamuk olması, sosyal medyada tartışmaların çıkmasına da neden oldu.

EROL BULUT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından ofsayt pozisyonlarındaki çizgilere tepki göstermişti.

Bulut, sayılmayan golleriyle ilgili, "Ofsayt çizgisini kimin çektiğini, kimler tarafından çekildiğini gerçekten merak ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.