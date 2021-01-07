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'den açıklaması! "Önümüzdeki günlerde..."

Teknik Direktörü , adı ile anılan hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Arteta yaptığı açıklamada yıldız futbolcu Mesut Özil'in durumunun birkaç gün içinde netlik kazanacağını söylerken, "Artık iki tarafın da önüne bakması gerek" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 14:33
Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! "Önümüzdeki günlerde..."

'nin girişimlerde bulunduğu için hocasından flaş bir açıklama geldi. Özil'in durumunun önümüzdeki günlerde netliğe kavuşacağını açıklayan Arteta, "Mesut Özil'in 'deki geleceğini önümüzdeki birkaç gün içinde çözülecek. İki tarafın da artık önüne bakması gerek. Eğer ortak bir çözüm noktasında buluşamazsak, Özil 6 ay daha bizimle olacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde oturup, bir karar alacağız" dedi.
Arsenal'de haftada 350 bin Sterlin kazanan 32 yaşındaki yıldızla Fenerbahçe ve 'ın yanı sıra birçok kulübün de temasta olduğu belirtildi.

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