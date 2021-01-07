Haberler Fenerbahçe Alanyaspor'da Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe eleştirisi! "Kendimi zor tutuyorum"

'da 'dan eleştirisi! "Kendimi zor tutuyorum"

'in 17. haftasında ile 'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan ekibinde teknik direktör , maç sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe eleştirisi yapan Atan, "Bir şeyler söylememek için kendimi zor tutuyorum" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 21:46 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 22:25
Alanyaspor'da Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe eleştirisi! "Kendimi zor tutuyorum"

karşısında 90 dakika oyuna hakim bir görüntü çizen mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. ekibinde teknik direktör , maçın ardından konuştu ve sarı-lacivertli takımın oyununu eleştirdi.

Fenerbahçe'nin daha etkili oynamasını beklediğini kaydeden Atan, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok düşündüm ne söyleyebilirim diye ama yanlış anlaşılmak distemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin bize karşı daha kafa kafaya oynamasını beklerdim. Daha önceki , , maçlarımız gibi. Oyuncularım istediğimiz oyunu oynadılar ama beklemediğimiz bir şekilde mağlup olduk. Kendimi zor tutuyorum bir şeyler söylememek için. Susayım ben." dedi.

Fenerbahçe'nin topu rakibe vererek başarılı olamayacağını da kaydeden genç hoca, 5 büyük lige bakın, topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır. Fenerbahçe büyük camia." diye konuştu.

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