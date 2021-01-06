Yunanistan'da Pelkas çılgınlığı! O teknik adam transferini istedi

2020-21 sezonu başında Fenerbahçe, transferin son saatlerinde Yunanistan'ın PAOK kulübünden Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katmıştı.

Yunan futbolcu hırsıyla ve mücadelesiyle saha içerisindeki liderliği eline alırken, gol ve asist katkılarıyla da takımına puanlar kazandırıyordu.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yunanistan'da sürpriz bir olay gündeme geldi. PAOK eski teknik direktörü Abel Ferreira'nın satışına onay verdiği Pelkas'ı, yeni teknik direktör Pablo Garcia'nın takımında istediği ifade edildi.

'İMKANSIZ'

Öte yandan Yunan basını, PAOK'un şu an için Pelkas'ı almasının imkansız olduğunu ve bu sebeple siyah beyazlıların Krovinovic'e ibreyi yönelteceğini yazdı.



