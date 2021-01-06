Haberler Fenerbahçe Yunanistan'da Pelkas çılgınlığı! O teknik adam transferini istedi

Yunanistan'da Pelkas çılgınlığı! O teknik adam transferini istedi

'nin sezon başında Yunaninstan ekibi PAOK'tan 1.6 milyon euroya transfer ettiği , oynattığı futbolla taraftarları kendine hayran bırakmıştı. Son olarak Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında oynadığı maçta yaptığı şık asistle gündeme gelen Yunan yıldız için bu kez ülkesinde flaş bir haber yayınlandı. Buna göre PAOK  teknik direktörü 'nın, Pelkas'ı istediği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 12:33 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 12:35
Yunanistan'da Pelkas çılgınlığı! O teknik adam transferini istedi

2020-21 sezonu başında , transferin son saatlerinde Yunanistan'ın PAOK kulübünden 'ı kadrosuna katmıştı.

Yunan futbolcu hırsıyla ve mücadelesiyle saha içerisindeki liderliği eline alırken, gol ve asist katkılarıyla da takımına puanlar kazandırıyordu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yunanistan'da sürpriz bir olay gündeme geldi. PAOK eski teknik direktörü Abel Ferreira'nın satışına onay verdiği Pelkas'ı, yeni teknik direktör 'nın takımında istediği ifade edildi.

'İMKANSIZ'
Öte yandan Yunan basını, PAOK'un şu an için Pelkas'ı almasının imkansız olduğunu ve bu sebeple siyah beyazlıların Krovinovic'e ibreyi yönelteceğini yazdı.

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