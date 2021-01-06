Haberler Fenerbahçe Thiam formayı kaptı

Thiam formayı kaptı

Sezonun ilk gollerini karşısında atan , maçın ardından tüm takımdan övgü aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 20:54 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Thiam formayı kaptı
Sezonun ilk gollerini karşısında atan , maçın ardından tüm takımdan övgü aldı. Hocası 'un da tebrik ettiği Senegalli futbolcu, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. 'nin gelecek haftalarda da Thiam ile maçlara başlaması beklenirken, ve ile forma rekabeti yaşanacak.
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