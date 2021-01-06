Thiam formayı kaptı

Sezonun ilk gollerini Kasımpaşa karşısında atan Mame Thiam, maçın ardından tüm takımdan övgü aldı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 20:54Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Sezonun ilk gollerini Kasımpaşa karşısında atan Mame Thiam, maçın ardından tüm takımdan övgü aldı. Hocası Erol Bulut'un da tebrik ettiği Senegalli futbolcu, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Fenerbahçe'nin gelecek haftalarda da Thiam ile maçlara başlaması beklenirken, Samatta ve Cisse ile forma rekabeti yaşanacak.