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Samandıra’da durmak yasak!

karşısında 3 puanla ayrılan , ara vermeden maçı hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 20:51 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Samandıra’da durmak yasak!
karşısında 3 puanla ayrılan , ara vermeden maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde önceki gün 11'de sahaya çıkan isimler rejenerasyonla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise taktik ağırlıklı bir idman yaptı. Testi negatif çıkan , idmanın tamamında yer aldı. salonda çalıştı. Hafif sakatlıkları bulunan ile 'ün tedavileri ise sürdü.
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