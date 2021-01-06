Samandıra’da durmak yasak!

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 20:51Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Kasımpaşa karşısında 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, ara vermeden Alanya maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde önceki gün 11'de sahaya çıkan isimler rejenerasyonla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise taktik ağırlıklı bir idman yaptı. Testi negatif çıkan Caner, idmanın tamamında yer aldı. Serdar Aziz salonda çalıştı. Hafif sakatlıkları bulunan Novak ile Gökhan Gönül'ün tedavileri ise sürdü.