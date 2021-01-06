Hayaldi gerçek oluyor! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerin başında gelen Mesut Özil'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.





Başkan Ali Koç'un, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" dediği yıldız futbolcunun transferinde somut adımlar atan sarı-lacivertliler, mutlu sona yaklaştı.





Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut'un ocak ayında Çubuklu'yu giymesi için tüm şartlar zorlanıyor.





İngiliz ekibinin Mesut'un maaşının büyük bölümünü ödemeye razı olduğu öğrenilirken, yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun sponsorluk gelirleriyle ilgili yaşadığı sıkıntıyı çözmeye çalışıyor.





BAŞKAN SPONSOR ARIYOR!



Arsenal'de olduğu süre içinde geçerli olan sponsorluk anlaşmaları bulunan Mesut Özil'in İngiltere'den ocak ayında ayrılması halinde yaklaşık 5.5 milyon Euro'luk bir gelirden mahrum kalacağı belirtiliyor.

Tarafların anlaşması durumunda Mesut'un 6 aylık süreçteki maaşı için kasasından fazla para çıkmayacak olan Fenerbahçe, bu futbolcunun yeni sponsorluk anlaşmaları konusunda çalışmalar yapıyor.

Başkan Ali Koç'un sponsorluk çalışmalarıyla bizzat kendisinin ilgilendiği belirtiliyor. Mesut Özil'in ailesiyle birlikte Türkiye'de yaşamak istemesi de transferin bitmesini kolaylaştırıyor.





FAVORİ DEĞİŞMİYOR



Sezon başından bu yana her hafta güncellenen şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe, zirvedeki yerini koruyor. 2.65 ile listenin ilk sırasında yer alan sarı lacivertlileri, 2.90'la Beşiktaş, 3.00'lük oranla Galatasaray, 13 ile Alanyaspor takip ediyor.



