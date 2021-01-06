Haberler Fenerbahçe Hayaldi gerçek oluyor! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Hayaldi gerçek oluyor! ve ...

Son dakika (FB) transfer haberi: 'de şampiyon olmanın planlarını yapan , transferde durmak bilmiyor. Sezon başından bu yana 'de en çok konuşulan isimlerin başında gelen 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, transferde bu kez mutlu sona çok yakın. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 20:45 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Hayaldi gerçek oluyor! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Sezon başından bu yana 'de en çok konuşulan isimlerin başında gelen 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hayaldi gerçek oluyor! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Başkan Ali Koç'un, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" dediği yıldız futbolcunun transferinde somut adımlar atan sarı-lacivertliler, mutlu sona yaklaştı.

Hayaldi gerçek oluyor! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut'un ocak ayında Çubuklu'yu giymesi için tüm şartlar zorlanıyor.

Hayaldi gerçek oluyor! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

İngiliz ekibinin Mesut'un maaşının büyük bölümünü ödemeye razı olduğu öğrenilirken, yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun sponsorluk gelirleriyle ilgili yaşadığı sıkıntıyı çözmeye çalışıyor.

Hayaldi gerçek oluyor! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

BAŞKAN SPONSOR ARIYOR!

Arsenal'de olduğu süre içinde geçerli olan sponsorluk anlaşmaları bulunan 'in İngiltere'den ocak ayında ayrılması halinde yaklaşık 5.5 milyon Euro'luk bir gelirden mahrum kalacağı belirtiliyor.

Hayaldi gerçek oluyor! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Tarafların anlaşması durumunda Mesut'un 6 aylık süreçteki maaşı için kasasından fazla para çıkmayacak olan , bu futbolcunun yeni sponsorluk anlaşmaları konusunda çalışmalar yapıyor.

Hayaldi gerçek oluyor! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Başkan Ali Koç'un sponsorluk çalışmalarıyla bizzat kendisinin ilgilendiği belirtiliyor. 'in ailesiyle birlikte Türkiye'de yaşamak istemesi de transferin bitmesini kolaylaştırıyor.

Hayaldi gerçek oluyor! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

FAVORİ DEĞİŞMİYOR

Sezon başından bu yana her hafta güncellenen şampiyonluk oranlarında , zirvedeki yerini koruyor. 2.65 ile listenin ilk sırasında yer alan sarı lacivertlileri, 2.90'la Beşiktaş, 3.00'lük oranla Galatasaray, 13 ile Alanyaspor takip ediyor.

Hayaldi gerçek oluyor! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

8. yılına girdiği Arsenal ile bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymeyen , en son 7 Mart 2020'de West Ham United'a karşı oynamıştı.

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