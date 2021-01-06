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da bombasını patlatıyor! İngiltere'den Aslantepe'ye

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar TFF'nin limit açıklamasının ardından kadroya yapılacak takviyeler için vites yükseltti. Aktarılan bilgilere göre Aslan, İngiliz kulübünü kafasında silen o yıldıza parçalıyı giydirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:44 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:55
Galatasaray da transfer bombasını patlatıyor! İngiltere'den Aslantepe'ye

, son olarak Süper Lig'de Konyaspor deplasmanına çıkmış ve mücadeleden 4-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray da transfer bombasını patlatıyor! İngiltere'den Aslantepe'ye

Maçın ardından sarı kırmızılılarda için düğmeye basıldı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde kadroya dahil edilecek isimler için çalışmalarını yürüten Aslan, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

Galatasaray da transfer bombasını patlatıyor! İngiltere'den Aslantepe'ye

Daha önce Henry Onyekuru ile anlaşma noktasına gelen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek adına bir kanat transferi daha yapmayı planlıyor.

Galatasaray da transfer bombasını patlatıyor! İngiltere'den Aslantepe'ye

TREZEGUET PARÇALI'YI GİYECEK
Aktarılan bilgilere göre Aston Villa teknik direktörü Dean Smith, Mısırlı yıldız i gözden çıkardı.

Galatasaray da transfer bombasını patlatıyor! İngiltere'den Aslantepe'ye

Bununla beraber İngiliz kulübünün taraftarlarının da Trezeguet adına herhangi bir umut beslemediği ifade edilirken, oyuncunun ara sezonunda 'ın yolunu tutacağı aktarıldı.

Galatasaray da transfer bombasını patlatıyor! İngiltere'den Aslantepe'ye

TRANSFER NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre , şu anda Trezeguet ve menajeriyle birebir görüşmeleri yapıyor.

Galatasaray da transfer bombasını patlatıyor! İngiltere'den Aslantepe'ye

Cimbom'un, i kiralık kadrosuna katacağı ifade edilirken, Aston Villa yönetiminin oyuncu için gelecek resmi teklife hayır demeyeceği kaydedildi.

Galatasaray da transfer bombasını patlatıyor! İngiltere'den Aslantepe'ye

BU SEZON VARLIK GÖSTEREMEDİ
Öte yandan in bu sezonki düşüşü gözle görülür bir biçimde oldu. Traore ve El Ghazi hücum bölgesinde etkili olurken Trezeguet'in forma şansını istediği kadar bulamaması, ayrılığındaki en büyük etmen oldu.

Galatasaray da transfer bombasını patlatıyor! İngiltere'den Aslantepe'ye

DIAGNE İEL YILDIZI PARLAMIŞTI
Trezeguet, 2018-19 sezonunda Kasımpaşa formasıyla 38 müsabakada rol almış ve 9 gol 10 asistle oynayarak yıldızını parlatmıştı.

Galatasaray da transfer bombasını patlatıyor! İngiltere'den Aslantepe'ye

Mısırlı futbolcu Kasımpaşa formasıyla toplam 71 maça çıkarken 25 gol 18 asist üretirken, Aston Villa formasıyla toplam 51 maçta 7 gol 5 asist üretti.

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