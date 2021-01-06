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'ye transferinde kötü haber! Kaptanlık teklif ettiler

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler kısa süre içerisinde mutlak bir savunmacı almak isterken, rota Arsenalli Yunan yıldız 'e dönmüştü. İtalyan medyasında yer alan habere göre Fenerbahçe'ye bu konuda kötü bir haber geldi ve 'un ardından Serie A ekibi de Sokratis'e teklif yaptı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 10:50
Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde kötü haber! Kaptanlık teklif ettiler

'de transfer listesinin üst sıralarında vardı ve Kanarya, Premier Lig devinin yıldızını kadrosuna dahil etmek için yoğun mesai harcıyordu.

Sokratis'in de Fenerbahçe'ye hayli sıcak baktığı ifade edilirken, 2 kulübün daha girdiği kaydedildi.

Daha önce Yunan kulübü 'un Sorkatis için devrede olduğu ifade edilirken, bununla beraber 'nın da Sokratis için teklifte bulunduğu yazıldı.

KAPTANLIK VERDİLER
Aktarılan bilgilere göre Genoa, Sokratis'e 2.5 yıllık sözleşme ve kaptanlık teklif etti. Öte yandan Yunan yıldızın Fenerbahçe ve İtalya arasında kaldığı, şu an için beklemede olduğu kaydedildi.

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