Fenerbahçe'nin atom karıncası Enner Valencia!

Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesinde 3 farklı galibiyetle rahat bir nefes aldı. Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin zorlanmadığı mücadelede sakatlıktan dönen Enner Valencia, takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. 31 yaşındaki futbolcu, bir hücum oyuncusu olmasına rağmen takım oyununa yaptığı katkıyla Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı.





VALENCIA İLE PUAN ORTALAMASI 2.3

Enner Valencia'nın sahada oluşu, Fenerbahçe'nin puan ortalamasını hayli yükseltti. Ekvadorlu oyuncunun forma giydiği 10 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde edildi. Tecrübeli oyuncunun sahada olmadığı 5 lig maçında ise 3 mağlubiyet alındı. Valencia ile oynanan maçlarda puan ortalaması 2.3 olurken, Valencia'sız mücadelelerde 1.2'de kaldı.



ENERJİSİYLE TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Gol/asist olarak yüksek katkısı olmasa da Enner Valencia, sarı-lacivertli takımın galibiyet yüzdesini hayli artırdı. Kasımpaşa karşılaşması sonrası Fenerbahçeli taraftarlar da takıma kattığı enerji dolayısıyla Valencia'nın takımın vazgeçilmezi olduğu fikrinde birleştiler.