Fenerbahçe'de stopere iki aday!

FENER BONSERVİSE SICAK DEĞİL Arsenal 'in sözleşmesi haziranda sona erecek olan Sokratis için az da olsa bonservis ücreti talep ettiği ifade ediliyor. Fenerbahçe ise bonservis ödenmesine pek sıcak bakmamıştı.

ARSENAL HER AN PES EDEBİLİR



Eli fazla güçlü olmayan Arsenal'in bonservis ücretinden vazgeçmesi bekleniyor. Bu arada Sokratis'te imzalar atılmazsa Roma kulübü Juan Jesus'u bonservissiz vermeye hazır. (Takvim)