Fenerbahçe'de stopere iki aday!

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Süper Lig ekiplerinden birisi de F.Bahçe oldu.

Başkan Ali Koç, Kasımpaşa maçı sonrasında "Savunmaya takviye yapmamız iyi olabilir" ifadesini kullanmıştı. Sarı-Lacivertli kurmaylar da temaslarını yoğunlaştırmış durumda.





ARSENAL İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Sportif direktör Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde hem Sokratis hem de menajeriyle görüşmüş ve büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Arsenal ile görüşmeler ise devam ediyor.





FENER BONSERVİSE SICAK DEĞİL



Arsenal'in sözleşmesi haziranda sona erecek olan Sokratis için az da olsa bonservis ücreti talep ettiği ifade ediliyor. Fenerbahçe ise bonservis ödenmesine pek sıcak bakmamıştı.



