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'de stopere iki aday!

Son dakika transfer haberleri | 'de şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan 'de, transfer çalışmaları başladı. Savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, iki isim üzerinde yoğunlaştı. 'da bu isimlerden birisi kesin olarak kadroya katılacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 00:50
Fenerbahçe'de stopere iki aday!

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gözlerin çevrildiği ekiplerinden birisi de oldu.

Fenerbahçe'de stopere iki aday!

Başkan , maçı sonrasında "Savunmaya takviye yapmamız iyi olabilir" ifadesini kullanmıştı. Sarı-Lacivertli kurmaylar da temaslarını yoğunlaştırmış durumda.

Fenerbahçe'de stopere iki aday!

ARSENAL İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sportif direktör geçtiğimiz günlerde hem Sokratis hem de menajeriyle görüşmüş ve büyük oranda anlaşma sağlamıştı. ile görüşmeler ise devam ediyor.

Fenerbahçe'de stopere iki aday!

FENER BONSERVİSE SICAK DEĞİL

'in sözleşmesi haziranda sona erecek olan Sokratis için az da olsa bonservis ücreti talep ettiği ifade ediliyor. ise bonservis ödenmesine pek sıcak bakmamıştı.

Fenerbahçe'de stopere iki aday!

ARSENAL HER AN PES EDEBİLİR

Eli fazla güçlü olmayan 'in bonservis ücretinden vazgeçmesi bekleniyor. Bu arada Sokratis'te imzalar atılmazsa kulübü 'u bonservissiz vermeye hazır. (Takvim)

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