15 yılın en iyisi

F.Bahçe, son 15 sezonun en iyi dış saha karnesine imza attı, deplasmanlarda en çok puan toplayan takım uvnanını aldı
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 20:51Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda rakip tanımıyor. Son olarak önceki gün Kasımpaşa'yı deviren Fenerbahçe, bu sezon 8 dış saha maçında 6. galibiyetini aldı. Deplasmanlarda birer yenilgi ve beraberlik alan Kanarya, toplandığı 19 puanla dış saha puan durumunda zirveye çıktı. İlk 16 haftalara göre son 15 sezonun en iyi deplasman karnesine imza atan Fenerbahçe, geçtiğimiz sene 17 dış saha maçında topladığı 17 puanı da şimdiden solladı. Ayrıca Erol Bulut'un öğrencileri, bu sezon bulduğu 30 golün 18'ini deplasmanlarda attı. Sarı-lacivertliler, oynadığı 8 dış saha maçında da gol sevinci yaşadı.