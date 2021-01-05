Gösterdiği performansla Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın değişilmez oyuncuları arasında yer alan Ozan Tufan transferin gözdesi konumuna geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Crystal Palace ile West Bromwich Albion milli futbolcuyu transfer etmek için sarı-lacivertli kulüple temasa geçti.

İLGİ MEKTUBU YOLLADILAR!

İki Premier Lig ekibinin Fenerbahçe'ye Ozan Tufan transfer için ilgi mektubu yolladığı ortaya çıktı. Crystal Palace bir süre önce daha başarılı orta saha oyuncunu kadrosunu katmak için girişimlerde bulunmuştu.

OZAN TUFAN'DAN FLAŞ HAMLE!

Ada'dan talipleri olan Ozan Tufan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. A Milli yıldızın, menajeri Mirsad Türkcan'la olan fotoğrafını paylaşması transfer söylentilerini artırdı.