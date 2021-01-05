Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: 2 kulüpten Fenerbahçe'ye ilgi mektubu! Ozan Tufan'dan flaş hamle

Transfer haberi: 2 kulüpten 'ye ilgi mektubu! 'dan flaş hamle

ve 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ekiplerini peşine taktı. Ada'dan 2 kulübün 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdiği ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ozan Tufan'dan flaş bir hamle geldi. İşte o takımlar ve Ozan'ın yaptığı paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 00:23 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 00:25
Transfer haberi: Ozan Tufan'a çifte kanca! Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladılar

'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ın 'den talipleri var.

Transfer haberi: Ozan Tufan'a çifte kanca! Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladılar

Gösterdiği performansla ve 'ın değişilmez oyuncuları arasında yer alan transferin gözdesi konumuna geldi.

Transfer haberi: Ozan Tufan'a çifte kanca! Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladılar

TRT Spor'un haberine göre, Crystal Palace ile West Bromwich Albion milli futbolcuyu transfer etmek için sarı-lacivertli kulüple temasa geçti.

Transfer haberi: Ozan Tufan'a çifte kanca! Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladılar

İLGİ MEKTUBU YOLLADILAR!
İki Premier Lig ekibinin 'ye transfer için ilgi mektubu yolladığı ortaya çıktı. Crystal Palace bir süre önce daha başarılı orta saha oyuncunu kadrosunu katmak için girişimlerde bulunmuştu.

Transfer haberi: Ozan Tufan'a çifte kanca! Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladılar

OZAN TUFAN'DAN FLAŞ HAMLE!
Ada'dan talipleri olan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. A Milli yıldızın, menajeri Mirsad Türkcan'la olan fotoğrafını paylaşması transfer söylentilerini artırdı.

Transfer haberi: Ozan Tufan'a çifte kanca! Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladılar

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 14 maça çıkan 4 gol 3 asistlik katkı verdi.

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