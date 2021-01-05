Haberler Fenerbahçe Thiam gözünü Alanyaspor'a dikti!

Thiam gözünü 'a dikti!

Son dakika haberleri | 'in 16. haftasında deplasmanda 'yı 3-0'lık skorla geçen 'de, attığı 2 golle yıldızlaştı. Thiam kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şimdi ile evimizde oynayacağız. Bir ay içinde çok fazla maçımız olacak. Yoğun bir periyot olacak. Umuyorum ki galibiyetlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 22:31
Thiam gözünü Alanyaspor'a dikti!

'nin 'yı 3-0 yendiği maçta iki gol atan , bunun mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Thiam, Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Gol attığım için çok mutluyum. Yüzde yüz performansınızı takım olarak ortaya koyduğunuzda golleri buluyorsunuz. 3 puan ise benim için daha büyük mutluluk." dedi.

Takımın mücadelesini golle taçlandırdığını anlatan Thiam, "Şimdi ile evimizde oynayacağız. Bir ay içinde çok fazla maçımız olacak. Yoğun bir periyot olacak. Umuyorum ki galibiyetlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sakatlıkların yanı sıra yeni tip corona virüsü vakalarına rağmen takım olarak iyi mücadele verdiklerini kaydeden Thiam, "Aile gibiyiz. Zorluklara rağmen her şekilde çalışıyoruz. Bu mücadele bizlere ilerleyen zamanlarda yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarları çok özlediklerini vurgulayan Thiam, "Umuyorum ki bu süreç çok hızlı şekilde sona erer ve taraftarlarımız da tekrar geri dönüp bizlere destek olmaya devam eder. Onlar bizim için 12. adam. Görmek istediğim şey attığım gollerden sonra onların kutlama yapmaları ve mutluluk yaşamalarıdır." diyerek sözlerini tamamladı.

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