Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için Kasper Junker iddiası!

Son dakika transfer haberi: için iddiası!

Son dakika transfer haberi: Ara transfer döneminde kadrosuna bir hücum oyuncusu daha katmayı planlayan ’nin, forması giyen 26 yaşındaki golcüsü ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:31 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 00:24
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için Kasper Junker iddiası!

Bugün start alacak transfer sezonunda ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Takvim'de yer alan habere göre; ekibi Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı forvet Kasper Junker'in Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia edildi.

Sarı-Lacivertliler'in Norveç ekibiyle önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. 26 yaşındaki Danimarkalı golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Junker ile 'nın önemli kulüpleri de ilgileniyor.

GOL MAKİNESİ!

bu sezon formasıyla 24 maça çıktı. Fileleri 25 defa sarsmayı başardı. 7 de asisti bulunuyor. 1.86 boyundaki forvet hava toplarında da bir hayli etkili.

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