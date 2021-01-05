Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için Kasper Junker iddiası!

Bugün start alacak transfer sezonunda Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Takvim'de yer alan habere göre; Norveç ekibi Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı forvet Kasper Junker'in Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia edildi.

Sarı-Lacivertliler'in Norveç ekibiyle önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. 26 yaşındaki Danimarkalı golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Junker ile Avrupa'nın önemli kulüpleri de ilgileniyor.

GOL MAKİNESİ!

Kasper Junker bu sezon Bodo Glimt formasıyla 24 maça çıktı. Fileleri 25 defa sarsmayı başardı. 7 de asisti bulunuyor. 1.86 boyundaki forvet hava toplarında da bir hayli etkili.