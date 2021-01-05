Haberler Fenerbahçe Son dakika: Trabzonspor Fenerbahçe'nin istediği Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile anlaştı

Son dakika: 'nin istediği için ile anlaştı

'da son dakika haberi... Bordo mavililer, transferi için ile el sıkıştı. Öte yandan genç futbolcu için 'nin de devrede olduğu ifade edildi. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 14:51 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 15:10
Son dakika: Trabzonspor Fenerbahçe'nin istediği Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile anlaştı

Son dakika bilgisine göre 'un ilk transferi belli oldu! 'nin orta saha oyuncusu , Trabzonspor'a transfer oldu.

Yunus Emre Sel, canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktardı. Berat Özdemir transferinin bittiğini ifade eden Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un bir diğer transfer hedefinin de Enzo Perez olduğunu aktardı.

TRABZONSPOR BERAT ÖZDEMİR İÇİN 2.5 MİLYON € ÖDEYECEK!

Trabzonspor'un Berat transferi için başkent temsilcisine 2.5 milyon € ödeyeceği ifade edilirken daha önce Benfica, Valencia gibi takımlarda forma giyen Enzo Perez'in de orta saha için düşünülen futbolcular arasında yer aldığı aktarıldı.

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