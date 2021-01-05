Haberler Fenerbahçe Son dakika: Mesut Özil'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Son dakika: 'den taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Son dakiak haberi: İsmi son dönemde ile anılan 'den sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. 'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldızın sosyal medya hesabından 'da çekildiği bir fotoğrafı paylaşıp, "... (Bu şehir...)" yazması dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 22:49 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 23:26
Son dakika: Mesut Özil'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

'de kadro dışı bırakılan ve ismi son dönemde sık sık ile anılan , yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı.

Türk asıllı Alman yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'da çekildiği bir fotoğrafına yer verip, "... (Bu şehir...)" yazdı.

Mesut'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, sarı-lacivertli taraftarlar yıldız 10 numaraya 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısında bulundu.

İsmi Fenerbahçe'nin dışında ekipleriyle de anılan Mesut Özil'in Arsenal'le olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

İşte o paylaşım:

SOKRATIS'TEN YORUM GELDİ!

Mesut Özil'in İstanbul paylaşımına ismi Fenerbahçe ile anılan takım arkadaşı Sokratis'ten ilginç bir yorum geldi. Yunan stoper, göz kırpma emojisi kullanarak Mesut'un fotoğrafına yorumda bulundu. Sokratis'in bu cevabı Fenerbahçeli taraftarların heyecanını bir kat daha artırdı. Sokratis'in cevabı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı..

İşte Sokratis'in o yorumu:

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